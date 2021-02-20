https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598300051.html

Прокурор оспорила доводы Навального о невозможности отмечаться

Прокурор оспорила доводы Навального о невозможности отмечаться

В прениях сторон прокурор оспорила доводы Алексея Навального о невозможности отмечаться и напомнила о видео в интернете, где он давал интервью известному... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:45

2021-02-20T11:45

2021-02-20T11:45

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дрезден

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В прениях сторон прокурор оспорила доводы Алексея Навального о невозможности отмечаться и напомнила о видео в интернете, где он давал интервью известному блогеру, а также ездил в Дрезден, передает корреспондент РИА новости из зала Бабушкинского суда, где рассматривается апелляция на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше"."Мы можем считать фактами те доказательства (нарушения Навальным условий условного осуждения - ред.), которые Навальный оставил в соцсетях и СМИ – интервью известному блогеру, прогулка с сыном, отдых с сыном, отдых у озера, отдых у водопада, поездка в Дрезден. Похоже ли это поведение на поведение нездорового человека?"- усомнилась гособвинитель.Она также напомнила, что в течение условного срока обязанность Навального состояла в том, что он должен был ежемесячно отмечаться в правоохранительных органах строго в указанные даты.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысяч человек, а в 2019 году – более чем 15 тысяч.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598296233.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598294933.html

россия

дрезден

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дрезден, происшествия