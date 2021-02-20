https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598296454.html
Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по Навальному
Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по Навальному
Суд удалился в совещательную комнату в рамках рассмотрения жалоб на замену Алексею Навальному условного срока реальным, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:29
2021-02-20T11:29
2021-02-20T11:36
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
замена условного срока навального
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Суд удалился в совещательную комнату в рамках рассмотрения жалоб на замену Алексею Навальному условного срока реальным, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы."Суд удаляется в совещательную комнату", - заявил судья Дмитрий Балашов, после чего вышел из зала.Он не уточнил, сколько времени ему понадобится на принятие решения по жалобам.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
https://ria.ru/20210220/dovody-1598295223.html
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ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, замена условного срока навального, алексей навальный, происшествия