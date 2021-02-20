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Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по Навальному
Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по Навальному
Суд удалился в совещательную комнату в рамках рассмотрения жалоб на замену Алексею Навальному условного срока реальным, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:29
2021-02-20T11:36
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
замена условного срока навального
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Суд удалился в совещательную комнату в рамках рассмотрения жалоб на замену Алексею Навальному условного срока реальным, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы."Суд удаляется в совещательную комнату", - заявил судья Дмитрий Балашов, после чего вышел из зала.Он не уточнил, сколько времени ему понадобится на принятие решения по жалобам.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
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ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, замена условного срока навального, алексей навальный, происшествия

Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по Навальному

11:29 20.02.2021 (обновлено: 11:36 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Суд удалился в совещательную комнату в рамках рассмотрения жалоб на замену Алексею Навальному условного срока реальным, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.
"Суд удаляется в совещательную комнату", - заявил судья Дмитрий Балашов, после чего вышел из зала.
Он не уточнил, сколько времени ему понадобится на принятие решения по жалобам.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
11:21
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Ив РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваЗамена условного срока НавальногоАлексей НавальныйПроисшествия
 
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