https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598293996.html
Навальный, защита и прокурор выступили на прениях в суде
Навальный, защита и прокурор выступили на прениях в суде
В Мосгорсуде начались прения сторон в рамках рассмотрения жалоб защиты Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, прокурор на... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:18
2021-02-20T11:18
2021-02-20T11:18
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Мосгорсуде начались прения сторон в рамках рассмотрения жалоб защиты Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, прокурор на них заявила о 50 нарушениях Навальным условий отбытия наказания, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Первым на прениях выступил Навальный."Меня судили в 2014 году, тогда приходили свидетели и говорили – не нанес нам Навальный никакого ущерба. А суд говорил, мол, следствию лучше знать. Прошло время, меня всё судят и судят, судят и судят, это всё очень странно", - сказал он.После слово взяла его защита, вновь попросив отменить решение Симоновского суда Москвы.Затем свою позицию выразила прокурор Екатерина Фролова. "В 2020 году, ещё до своей госпитализации, Навальный допустил 7 нарушений, а всего их было около 50", - сообщила она суду.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
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На суд по Навальному приехали дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы
Дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы прибыли на суд по Навальному. Есть машина с номерами польского посольства.
2021-02-20T11:18
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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
В Мосгорсуде начались прения сторон в рамках рассмотрения жалоб защиты Алексея Навального
на замену ему условного срока по делу "Ив Роше
" реальным, прокурор на них заявила о 50 нарушениях Навальным условий отбытия наказания, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы
.
Первым на прениях выступил Навальный.
"Меня судили в 2014 году, тогда приходили свидетели и говорили – не нанес нам Навальный никакого ущерба. А суд говорил, мол, следствию лучше знать. Прошло время, меня всё судят и судят, судят и судят, это всё очень странно", - сказал он.
После слово взяла его защита, вновь попросив отменить решение Симоновского суда Москвы.
Затем свою позицию выразила прокурор Екатерина Фролова. "В 2020 году, ещё до своей госпитализации, Навальный допустил 7 нарушений, а всего их было около 50", - сообщила она суду.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН
– по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.