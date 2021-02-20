https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598290868.html

В суде начались прения по жалобам на замену Навальному срока

В суде начались прения по жалобам на замену Навальному срока

В Мосгорсуде начались прения сторон в рамках рассмотрения жалоб защиты Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, прокурор на... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:02

2021-02-20T11:02

2021-02-20T11:12

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

замена условного срока навального

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Мосгорсуде начались прения сторон в рамках рассмотрения жалоб защиты Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, прокурор на них заявила о 50 нарушениях Навальным условий отбытия наказания, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Первым на прениях выступил Навальный."Меня судили в 2014 году, тогда приходили свидетели и говорили – не нанес нам Навальный никакого ущерба. А суд говорил, мол, следствию лучше знать. Прошло время, меня всё судят и судят, судят и судят, это всё очень странно", - сказал он.После слово взяла его защита, вновь попросив отменить решение Симоновского суда Москвы.Затем свою позицию выразила прокурор Екатерина Фролова. "В 2020 году, ещё до своей госпитализации, Навальный допустил 7 нарушений, а всего их было около 50", - сообщила она суду.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598285652.html

москва

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ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, замена условного срока навального, алексей навальный, происшествия