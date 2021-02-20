https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598286178.html

Прокурор попросила признать решение о замене Навальному срока законным

Прокурор попросила признать решение о замене Навальному срока законным

Прокурор Екатерина Фролова попросила Мосгорсуд признать законным постановление об отмене Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" замене его на 3,5... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:40

2021-02-20T10:40

2021-02-20T10:41

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

замена условного срока навального

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прокурор Екатерина Фролова попросила Мосгорсуд признать законным постановление об отмене Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" замене его на 3,5 года лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Прокурор просит суд оставить в силе обжалуемое постановление ввиду его законности и обоснованности", - огласил судья доводы Фроловой.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.

https://ria.ru/20210220/sud-1598282195.html

москва

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ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, замена условного срока навального, алексей навальный, происшествия