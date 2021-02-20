https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598285740.html

Защита попросила суд отменить решение о реальном сроке Навальному

Защита попросила суд отменить решение о реальном сроке Навальному

Защита Алексея Навального в апелляционных жалобах попросила Мосгорсуд отменить решение о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:37

2021-02-20T10:37

2021-02-20T10:39

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный

москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального в апелляционных жалобах попросила Мосгорсуд отменить решение о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."(Адвокаты Навального - ред.) просят суд отменить постановление Симоновского суда Москвы, так как суд нарушил общепризнанные принципы и нормы российского и международного права", - огласил судья доводы жалобы адвокатов Навального.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.

https://ria.ru/20210220/sud-1598282195.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, москва