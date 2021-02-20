Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598285740.html
Защита попросила суд отменить решение о реальном сроке Навальному
Защита попросила суд отменить решение о реальном сроке Навальному
Защита Алексея Навального в апелляционных жалобах попросила Мосгорсуд отменить решение о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:37
2021-02-20T10:39
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
алексей навальный
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283628_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_a52365c6051769d7f5252cebded5ca7f.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального в апелляционных жалобах попросила Мосгорсуд отменить решение о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."(Адвокаты Навального - ред.) просят суд отменить постановление Симоновского суда Москвы, так как суд нарушил общепризнанные принципы и нормы российского и международного права", - огласил судья доводы жалобы адвокатов Навального.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
https://ria.ru/20210220/sud-1598282195.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283628_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e0f1904b4c954df7eba4c358836586bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, москва

Защита попросила суд отменить решение о реальном сроке Навальному

10:37 20.02.2021 (обновлено: 10:39 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального в апелляционных жалобах попросила Мосгорсуд отменить решение о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
"(Адвокаты Навального - ред.) просят суд отменить постановление Симоновского суда Москвы, так как суд нарушил общепризнанные принципы и нормы российского и международного права", - огласил судья доводы жалобы адвокатов Навального.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
На суд по Навальному приехали дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
10:27
На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран
 
Ив РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Алексей НавальныйМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13Подтвержден первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N8
14:13В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением
14:13Под завалами в Норильске нашли тела еще двух рабочих
14:10Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком
14:08Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО
14:03В ЛНР считают, что украинские силовики получили тайный приказ стрелять
14:01Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
14:00Началось второе заседание суда по Навальному
13:52В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной
13:51Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске
13:49Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете
13:41Навального могут в ближайшие дни этапировать в одну из колоний ЦФО
13:37Восемь пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске находятся в больнице
13:28Прокурор: на время лечения Навального ФСИН приостановила за ним надзор
13:28Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике
13:27Дипломаты уехали из суда после решения по замене срока Навальному
13:26Эксперты сравнили российские вакцины от COVID-19
13:24Сбербанк рассказал, как мошенники используют опросы и лотереи
13:20В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
13:18Губернатор Архангельской области заявил, что альтернативы Шиесу не будет
Лента новостейМолния