https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598283464.html

Защита не считает Навального склонным к побегу

Защита не считает Навального склонным к побегу

Защита обжалует решение о постановке на учет Алексея Навального как склонного к побегу, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:31

2021-02-20T10:31

2021-02-20T11:02

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

константин чуйченко

дмитрий аграновский

москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защита обжалует решение о постановке на учет Алексея Навального как склонного к побегу, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова."Конечно", - ответила она на вопрос, будет ли обжаловать решение, уточнив при этом, что "документов мы пока не видели".Сообщение о том, что Навального поставили на учет, ранее появились в Instagram-аккаунте блогера. Официально эта информация на данный момент не подтверждена.Как объяснил ранее РИА Новости на правах эксперта адвокат Дмитрий Аграновский, такая пометка означает более строгий надзор и контроль за человеком, "в обычной арестантской жизни ему это не помешает".Часто, по его словам, такую отметку в личном деле ставят, когда дело резонансное, "у человека остались родственники, соратники или большие денежные средства - вероятность попыток неформального вмешательства со стороны выше".Между тем на этой неделе Страсбургский суд призвать российские власти освободить Навального, на что глава Минюста РФ Константин Чуйченко отметил, что это заведомо невыполнимо по российским законам.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысяч человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598281850.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598279171.html

россия

москва

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"Не видела документов" – адвокат Навального о признании его склонным к побегу Адвокаты Навального заявили РИА Новости, что пока не видели документов о признании их подзащитного как склонного к побегу, хотят это обжаловать 2021-02-20T10:31 true PT0M34S

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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, дмитрий аграновский, москва