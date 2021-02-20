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Навальный не стал заявлять отвод судье
Навальный не стал заявлять отвод судье
Алексей Навальный не стал заявлять отвод судье Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на замену условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:25
2021-02-20T10:34
россия
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный не стал заявлять отвод судье Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на замену условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Отводов нет", - ответил Навальный на вопрос судьи. Не стали заявлять отвод и его адвокаты.Ранее он безуспешно требовал отвода мирового судьи, которая рассматривает его дело о клевете на ветерана.Жалобу рассматривает судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов. Судейский стаж Балашова идет с 2008 года, тогда он был назначен судьей Люблинского суда, в 2014 году указом президента назначен судьей Мосгорсуда. Он состоит в апелляционной коллегии по уголовным делам.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
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россия, алексей навальный, общество

Навальный не стал заявлять отвод судье

10:25 20.02.2021 (обновлено: 10:34 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный не стал заявлять отвод судье Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на замену условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
"Отводов нет", - ответил Навальный на вопрос судьи. Не стали заявлять отвод и его адвокаты.
Ранее он безуспешно требовал отвода мирового судьи, которая рассматривает его дело о клевете на ветерана.
Жалобу рассматривает судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов. Судейский стаж Балашова идет с 2008 года, тогда он был назначен судьей Люблинского суда, в 2014 году указом президента назначен судьей Мосгорсуда. Он состоит в апелляционной коллегии по уголовным делам.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
На суд по Навальному приехали дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
10:27
На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран
 
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