https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598281850.html
Навальный не стал заявлять отвод судье
Навальный не стал заявлять отвод судье
Алексей Навальный не стал заявлять отвод судье Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на замену условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:25
2021-02-20T10:25
2021-02-20T10:34
россия
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общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный не стал заявлять отвод судье Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на замену условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Отводов нет", - ответил Навальный на вопрос судьи. Не стали заявлять отвод и его адвокаты.Ранее он безуспешно требовал отвода мирового судьи, которая рассматривает его дело о клевете на ветерана.Жалобу рассматривает судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов. Судейский стаж Балашова идет с 2008 года, тогда он был назначен судьей Люблинского суда, в 2014 году указом президента назначен судьей Мосгорсуда. Он состоит в апелляционной коллегии по уголовным делам.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
https://ria.ru/20210220/sud-1598282195.html
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