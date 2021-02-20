https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598280026.html
Судья объяснила, почему дело Навального рассматривают в Бабушкинском суде
Судья объяснила, почему дело Навального рассматривают в Бабушкинском суде
Жалоба Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным слушается в здании Бабушкинского суда Москвы ради удобства его самого и... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:17
2021-02-20T10:17
2021-02-20T10:54
алексей навальный
бабушкинский суд г. москвы
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общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жалоба Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным слушается в здании Бабушкинского суда Москвы ради удобства его самого и адвокатов, заявил судья на заседании.Навальный поинтересовался, почему заседание Мосгорсуда проходит в выездном формате в здании районного суда."Это в ваших интересах, мы пошли вам навстречу для удобства, в том числе адвокатов", - ответил судья Дмитрий Балашов."Лучше бы вы меня освободили, я слышал, что есть некое решение суда (ЕСПЧ - ред.) по этому вопросу", - заявил на это Навальный.Балашов заметил, что этот вопрос обсудит позднее.ЕСПЧ 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ немедленно освободить Навального, которому Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. В Москве такое решение назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.
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алексей навальный, бабушкинский суд г. москвы, москва, общество
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Жалоба Алексея Навального
на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным слушается в здании Бабушкинского суда Москвы
ради удобства его самого и адвокатов, заявил судья на заседании.
Навальный поинтересовался, почему заседание Мосгорсуда проходит в выездном формате в здании районного суда.
"Это в ваших интересах, мы пошли вам навстречу для удобства, в том числе адвокатов", - ответил судья Дмитрий Балашов.
"Лучше бы вы меня освободили, я слышал, что есть некое решение суда (ЕСПЧ - ред.) по этому вопросу", - заявил на это Навальный.
Балашов заметил, что этот вопрос обсудит позднее.
ЕСПЧ 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ немедленно освободить Навального, которому Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. В Москве такое решение назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.