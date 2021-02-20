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Навального доставили в зал суда
Навального доставили в зал суда
Алексея Навального доставили в зал Бабушкинского районного суда Москвы, где рассмотрят жалобы его защитников на замену условного срока реальным по делу "Ив... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:06
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алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексея Навального доставили в зал Бабушкинского районного суда Москвы, где рассмотрят жалобы его защитников на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше", передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники конвоя завели его в "аквариум", после чего сняли с него наручники.В четверг в аккаунте Навального в Instagram появилось сообщение, что его поставили в СИЗО на профилактический учет как склонного к побегу. Подобная характеристика означает, что за ним будет осуществлен более пристальный надзор, а применяемые меры безопасности – как в изоляторе, так и в суде или колонии - могут быть строже.
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алексей навальный, москва, происшествия

Навального доставили в зал суда

10:06 20.02.2021
 
© Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании суда. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексея Навального доставили в зал Бабушкинского районного суда Москвы, где рассмотрят жалобы его защитников на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше", передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники конвоя завели его в "аквариум", после чего сняли с него наручники.
В четверг в аккаунте Навального в Instagram появилось сообщение, что его поставили в СИЗО на профилактический учет как склонного к побегу. Подобная характеристика означает, что за ним будет осуществлен более пристальный надзор, а применяемые меры безопасности – как в изоляторе, так и в суде или колонии - могут быть строже.
Сотрудники Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
09:26
На заседания по делам Навального аккредитовались 18 зарубежных СМИ
 
Алексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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