https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598277758.html
Навального доставили в зал суда
Навального доставили в зал суда
Алексея Навального доставили в зал Бабушкинского районного суда Москвы, где рассмотрят жалобы его защитников на замену условного срока реальным по делу "Ив... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:06
2021-02-20T10:06
2021-02-20T10:06
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексея Навального доставили в зал Бабушкинского районного суда Москвы, где рассмотрят жалобы его защитников на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше", передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники конвоя завели его в "аквариум", после чего сняли с него наручники.В четверг в аккаунте Навального в Instagram появилось сообщение, что его поставили в СИЗО на профилактический учет как склонного к побегу. Подобная характеристика означает, что за ним будет осуществлен более пристальный надзор, а применяемые меры безопасности – как в изоляторе, так и в суде или колонии - могут быть строже.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598272133.html
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алексей навальный, москва, происшествия