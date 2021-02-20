https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598277758.html

Навального доставили в зал суда

Навального доставили в зал суда

Алексея Навального доставили в зал Бабушкинского районного суда Москвы, где рассмотрят жалобы его защитников на замену условного срока реальным по делу "Ив... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:06

2021-02-20T10:06

2021-02-20T10:06

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексея Навального доставили в зал Бабушкинского районного суда Москвы, где рассмотрят жалобы его защитников на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше", передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники конвоя завели его в "аквариум", после чего сняли с него наручники.В четверг в аккаунте Навального в Instagram появилось сообщение, что его поставили в СИЗО на профилактический учет как склонного к побегу. Подобная характеристика означает, что за ним будет осуществлен более пристальный надзор, а применяемые меры безопасности – как в изоляторе, так и в суде или колонии - могут быть строже.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598272133.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, москва, происшествия