https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598274601.html

Журналистам не позволили пронести воду в суд, где слушают дела Навального

Журналистам не позволили пронести воду в суд, где слушают дела Навального

Журналистам вновь не позволили пронести бутылки с водой в Бабушкинский районный суд Москвы, где сегодня в выездном формате пройдут два слушания по делам Алексея РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T09:46

2021-02-20T09:46

2021-02-20T10:28

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналистам вновь не позволили пронести бутылки с водой в Бабушкинский районный суд Москвы, где сегодня в выездном формате пройдут два слушания по делам Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.Приставы попросили сотрудников СМИ оставить на входе в суд бутылки с водой. Так происходило в Бабушкинском суде и ранее, когда в инстанции проходили заседания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Внутри можно воспользоваться кулером, однако в зал заседаний со стаканчиками прессу также не пускают.Вместе с тем сотрудники службы судебных приставов пронесли в суд несколько бутылок с водой и булочки с сыром.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Защита Навального обжаловала решение суда.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598271465.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия