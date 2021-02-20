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https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598272133.html
На заседания по делам Навального аккредитовались 18 зарубежных СМИ
На заседания по делам Навального аккредитовались 18 зарубежных СМИ
Представители 18 зарубежных СМИ аккредитовались на рассмотрение жалоб защиты Алексея Навального на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше" и по делу о РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:26
2021-02-20T10:18
россия
бруно лепру
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
der spiegel
москва
финляндия
алексей навальный
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представители 18 зарубежных СМИ аккредитовались на рассмотрение жалоб защиты Алексея Навального на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше" и по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В субботу Навальный примет участие в двух судебных заседаниях – по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны."В суд подали аккредитации 18 зарубежных СМИ. Среди аккредитованных - Би-Би-Си, Рейтер, Der Spiegel, The New York Times, The Guardian и другие", - сказала собеседница агентства.Ради допуска всех аккредитованных журналистов Мосгорсуд и судья мирового участка проводят сегодня выездные заседания в здании Бабушкинского суда, в отдельном зале организована трансляция.Ранее в Бабушкинский суд прибыли дипломаты из Финляндии, Швеции, Латвии и Польши.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысяч человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598279672.html
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598274601.html
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россия, бруно лепру, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, der spiegel, москва, финляндия, алексей навальный, происшествия

На заседания по делам Навального аккредитовались 18 зарубежных СМИ

09:26 20.02.2021 (обновлено: 10:18 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда
Сотрудники Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представители 18 зарубежных СМИ аккредитовались на рассмотрение жалоб защиты Алексея Навального на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше" и по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В субботу Навальный примет участие в двух судебных заседаниях – по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Сотрудники Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
10:16
Жалобы на замену срока Навальному рассмотрит судья Балашов
"В суд подали аккредитации 18 зарубежных СМИ. Среди аккредитованных - Би-Би-Си, Рейтер, Der Spiegel, The New York Times, The Guardian и другие", - сказала собеседница агентства.
Ради допуска всех аккредитованных журналистов Мосгорсуд и судья мирового участка проводят сегодня выездные заседания в здании Бабушкинского суда, в отдельном зале организована трансляция.
Ранее в Бабушкинский суд прибыли дипломаты из Финляндии, Швеции, Латвии и Польши.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
Автозак у здания Бабушкинского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
09:46
Журналистам не позволили пронести воду в суд, где слушают дела Навального
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысяч человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
09:20
Журналистов начали запускать в суд, где рассмотрят жалобу Навального
 
РоссияБруно ЛепруФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Европейский суд по правам человекаDer SpiegelМоскваФинляндияАлексей НавальныйПроисшествия
 
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