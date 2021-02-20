На заседания по делам Навального аккредитовались 18 зарубежных СМИ
09:26 20.02.2021 (обновлено: 10:18 20.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представители 18 зарубежных СМИ аккредитовались на рассмотрение жалоб защиты Алексея Навального на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше" и по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В субботу Навальный примет участие в двух судебных заседаниях – по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
"В суд подали аккредитации 18 зарубежных СМИ. Среди аккредитованных - Би-Би-Си, Рейтер, Der Spiegel, The New York Times, The Guardian и другие", - сказала собеседница агентства.
Ради допуска всех аккредитованных журналистов Мосгорсуд и судья мирового участка проводят сегодня выездные заседания в здании Бабушкинского суда, в отдельном зале организована трансляция.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.