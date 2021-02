https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598272133.html

На заседания по делам Навального аккредитовались 18 зарубежных СМИ

На заседания по делам Навального аккредитовались 18 зарубежных СМИ

Представители 18 зарубежных СМИ аккредитовались на рассмотрение жалоб защиты Алексея Навального на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше" и по делу о РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T09:26

2021-02-20T09:26

2021-02-20T10:18

россия

бруно лепру

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

европейский суд по правам человека

der spiegel

москва

финляндия

алексей навальный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598270852_0:487:2774:2047_1920x0_80_0_0_3ed2890cf006fb648cf35555a7b355d4.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представители 18 зарубежных СМИ аккредитовались на рассмотрение жалоб защиты Алексея Навального на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше" и по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В субботу Навальный примет участие в двух судебных заседаниях – по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны."В суд подали аккредитации 18 зарубежных СМИ. Среди аккредитованных - Би-Би-Си, Рейтер, Der Spiegel, The New York Times, The Guardian и другие", - сказала собеседница агентства.Ради допуска всех аккредитованных журналистов Мосгорсуд и судья мирового участка проводят сегодня выездные заседания в здании Бабушкинского суда, в отдельном зале организована трансляция.Ранее в Бабушкинский суд прибыли дипломаты из Финляндии, Швеции, Латвии и Польши.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысяч человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598279672.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598274601.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598271465.html

россия

москва

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бруно лепру, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, der spiegel, москва, финляндия, алексей навальный, происшествия