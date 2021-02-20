Журналистов начали запускать в суд, где рассмотрят жалобу Навального
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналистов начали запускать в Бабушкинский районный суд Москвы, где сегодня пройдут два заседания с участием Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне пресс-служба Мосгорсуда сообщала, что в суд будут допущены 70 журналистов, ограничения установлены из-за эпидемиологической обстановки.
Первые сотрудники СМИ уже прошли в Бабушкинский суд, в котором сегодня в выездном формате пройдут два заседания: по апелляции на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше" и по клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Меры безопасности у здания инстанции усилены, судебные приставы проверяют документы и удостоверения у всех журналистов.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.