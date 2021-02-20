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Журналистов начали запускать в суд, где рассмотрят жалобу Навального
Журналистов начали запускать в суд, где рассмотрят жалобу Навального
Журналистов начали запускать в Бабушкинский районный суд Москвы, где сегодня пройдут два заседания с участием Алексея Навального, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:20
2021-02-20T09:20
россия
бруно лепру
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
москва
франция
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналистов начали запускать в Бабушкинский районный суд Москвы, где сегодня пройдут два заседания с участием Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.Накануне пресс-служба Мосгорсуда сообщала, что в суд будут допущены 70 журналистов, ограничения установлены из-за эпидемиологической обстановки.Первые сотрудники СМИ уже прошли в Бабушкинский суд, в котором сегодня в выездном формате пройдут два заседания: по апелляции на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше" и по клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Меры безопасности у здания инстанции усилены, судебные приставы проверяют документы и удостоверения у всех журналистов.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598259962.html
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россия, бруно лепру, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, москва, франция, происшествия

Журналистов начали запускать в суд, где рассмотрят жалобу Навального

09:20 20.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналистов начали запускать в Бабушкинский районный суд Москвы, где сегодня пройдут два заседания с участием Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне пресс-служба Мосгорсуда сообщала, что в суд будут допущены 70 журналистов, ограничения установлены из-за эпидемиологической обстановки.
Первые сотрудники СМИ уже прошли в Бабушкинский суд, в котором сегодня в выездном формате пройдут два заседания: по апелляции на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше" и по клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Меры безопасности у здания инстанции усилены, судебные приставы проверяют документы и удостоверения у всех журналистов.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Депутат Европарламента раскритиковала позицию ЕС по Навальному
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
РоссияБруно ЛепруАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Европейский суд по правам человекаМоскваФранцияПроисшествия
 
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