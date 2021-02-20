Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/nato-1598202496.html
"Они уже перебрасывают корабли и самолеты": что происходит в Черном море
"Они уже перебрасывают корабли и самолеты": что происходит в Черном море
Эсминцы, разведывательная и стратегическая авиация, масштабные учения с союзниками — блок НАТО продолжает наращивать военное присутствие в Черноморском регионе. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:00
2021-02-20T09:36
россия
черноморский регион
военно-морские силы украины
министерство обороны сша
нато
республика крым
йенс столтенберг
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272398_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_5ae2fdaa0eae9c3959ca36e86b2d1ae0.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Эсминцы, разведывательная и стратегическая авиация, масштабные учения с союзниками — блок НАТО продолжает наращивать военное присутствие в Черноморском регионе. Руководители организации утверждают, что делают это вынужденно — якобы "из-за возросшей активности России". Причем при планировании операций западные генералы и адмиралы все чаще прибегают к помощи украинцев, готовых пойти на все, лишь бы сблизиться с альянсом.Покровители из НАТОНа днях генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что блок "значительно усилил присутствие на своих восточных границах, включая регионы Балтики и Черного моря", а также намекнул о необходимости увеличения расходов на "оборону и сдерживание".Оправдывая стягивание дополнительных сил к Черному морю, он упирает на то, что ВМФ России якобы нарастил здесь военное присутствие "после незаконной аннексии Крыма". При этом об исключительно оборонительном характере маневров российских кораблей и самолетов глава НАТО предусмотрительно умолчал. "Только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море, — отметил на днях Столтенберг. — В том числе состоялись учения с украинскими ВМС".Украина сегодня — главный союзник НАТО в регионе. Этому в Киеве, несомненно, очень рады и всячески приветствуют маневры кораблей альянса в Черном море. Не расстраивает украинские власти и перспектива постоянного присутствия на территории страны чужих армейских подразделений. На 2021-й запланировали сразу несколько крупных совместных учений ВСУ и подразделений НАТО. На Украине в связи с этим приняли закон о допуске в страну иностранных войск. Всего за год здесь проведут восемь многонациональных учений с участием 11 тысяч иностранных военных — американцев, поляков, румын, англичан. Чтобы еще больше угодить покровителям из НАТО, украинские политики предложили использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций альянса. В частности, украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий хочет предоставить для транспортировки войск, оборудования и грузов НАТО Симферопольский район полетной информации, в который по классификации Киева входит Херсонская область, Крымский полуостров и центральная часть Черного моря. Кроме того, украинцы надеются на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.Напомним, что в 2014-м Верховная рада внесла изменения в законодательство, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016-м в Киеве приняли дополнительные поправки, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики. Однако украинцев все еще не пускают в альянс, хотя и признали их кандидатами. У Украины статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Агрессия без поводаНАТО, и особенно США, проявляют повышенную активность в Черном море достаточно давно. После воссоединения Крыма с Россией в 2014-м американские корабли, разведывательные самолеты и беспилотники регулярно приближаются к российским границам. Делается это под предлогом "обеспечения безопасности и усиления оборонительного присутствия". Хотя Москва неоднократно говорила об отсутствии планов нападать на кого-либо.Натовцы используют любую возможность, чтобы отправить в Черное море боевые корабли. Эсминцы ВМС США, вооруженные крылатыми ракетами "Томагавк" и оснащенные элементами противоракетной системы "Иджис", — тут постоянные гости. А после керченской провокации ВМСУ американцы заглядывают сюда еще чаще. В 2019-м корабли США восемь раз заходили в Черное море. Экипажи отрабатывали взаимодействие, участвовали в совместных тренировках с украинскими моряками. Российский Генштаб фиксирует и увеличение числа полетов стратегической авиации Пентагона у границ России. Воздушно-космические силы неоднократно отслеживали "стратегов" B-52 и отправляли истребители на перехват. В небе над Черным морем появлялись целые звенья самолетов — американцы не стесняются в открытую отрабатывать удары по объектам в Крыму. Более того, Киев в сентябре впервые допустил стратегические бомбардировщики США в свое воздушное пространство. Три "стратега" провели учения по взаимодействию с украинскими истребителями. B-52 залетели со стороны Польши в Волынскую область, прошли над Ровенской, Житомирской областями и столицей. Затем — над Херсоном и Мелитополем к северу от Крыма, а далее в течение полутора часов кружили в небе к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.Тогда же главком ВКС России Сергей Суровикин отметил беспрецедентную активность авиации НАТО над Черным морем, сообщив, что число полетов самолетов-разведчиков в регионе увеличилось на 40 процентов, а вблизи Крымского полуострова — на 60 процентов. При этом одновременно в небе находились до пяти воздушных машин НАТО всего в 15 километрах от российской границы.Неприступная крепостьВМФ и ВКС России приходится каждый раз реагировать на чужие корабли или самолеты в зонах их ответственности. С точки зрения оборонительных вооружений Крым сегодня — один из наиболее защищенных регионов страны. Любые попытки незаконно пересечь госграницу с воздуха или моря жестко пресекаются. Воздушное прикрытие полуострова обеспечивает 31-я дивизия ПВО, вооруженная зенитными ракетными системами С-300 и С-400. Для перехвата нарушителей на аэродромах Джанкой, Бельбек и Гвардейское в постоянной боевой готовности дежурят истребители Су-27 и Су-30, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. К слову, свои возможности крымские летчики недавно в очередной раз продемонстрировали на практике. Американские моряки выложили в Сеть кадры пролета на низкой высоте российской "сушки" рядом с эсминцем "Дональд Кук" в Черном море. И хотя западные СМИ попытались принизить достоинства Су-24, назвав его устаревшим самолетом, по опубликованным снимкам отчетливо видно, что в случае обострения ситуации эсминец вряд ли бы остался на плаву. Что касается морской составляющей, то Черноморский флот в последние несколько лет заметно омолодился. Ежегодно в его состав включают самые современные корабли, подводные лодки и суда обеспечения. За оборону побережья полуострова отвечают подразделения Береговых войск 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Их основное оружие — комплексы "Бал" и "Бастион" с крылатыми ракетами, способными уничтожить надводные цели на расстоянии до 500 километров. На суше действует 126-я отдельная бригада береговой обороны, развернутая в Перевальном — между Симферополем и Алуштой. Ее главная ударная сила — модернизированные танки Т-72Б3. Перекопский перешеек также держит под контролем 8-й отдельный артиллерийский полк, оснащенный 152-миллиметровыми гаубицами "Мста-С", реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г" и противотанковыми комплексами "Хризантема".
https://ria.ru/20200915/nato-1577229642.html
https://ria.ru/20210125/nato-1594035054.html
https://ria.ru/20200318/1568738145.html
россия
черноморский регион
республика крым
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_67b514f951afb3fbcc1bb37e0b59b0d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, черноморский регион, военно-морские силы украины, министерство обороны сша, нато, республика крым, йенс столтенберг, сша, безопасность

"Они уже перебрасывают корабли и самолеты": что происходит в Черном море

08:00 20.02.2021 (обновлено: 09:36 20.02.2021)
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Эсминцы, разведывательная и стратегическая авиация, масштабные учения с союзниками — блок НАТО продолжает наращивать военное присутствие в Черноморском регионе. Руководители организации утверждают, что делают это вынужденно — якобы "из-за возросшей активности России". Причем при планировании операций западные генералы и адмиралы все чаще прибегают к помощи украинцев, готовых пойти на все, лишь бы сблизиться с альянсом.

Покровители из НАТО

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что блок "значительно усилил присутствие на своих восточных границах, включая регионы Балтики и Черного моря", а также намекнул о необходимости увеличения расходов на "оборону и сдерживание".
Оправдывая стягивание дополнительных сил к Черному морю, он упирает на то, что ВМФ России якобы нарастил здесь военное присутствие "после незаконной аннексии Крыма". При этом об исключительно оборонительном характере маневров российских кораблей и самолетов глава НАТО предусмотрительно умолчал.
"Только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море, — отметил на днях Столтенберг. — В том числе состоялись учения с украинскими ВМС".
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября 2020, 08:00
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
Украина сегодня — главный союзник НАТО в регионе. Этому в Киеве, несомненно, очень рады и всячески приветствуют маневры кораблей альянса в Черном море. Не расстраивает украинские власти и перспектива постоянного присутствия на территории страны чужих армейских подразделений.
На 2021-й запланировали сразу несколько крупных совместных учений ВСУ и подразделений НАТО. На Украине в связи с этим приняли закон о допуске в страну иностранных войск. Всего за год здесь проведут восемь многонациональных учений с участием 11 тысяч иностранных военных — американцев, поляков, румын, англичан.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Чтобы еще больше угодить покровителям из НАТО, украинские политики предложили использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций альянса. В частности, украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий хочет предоставить для транспортировки войск, оборудования и грузов НАТО Симферопольский район полетной информации, в который по классификации Киева входит Херсонская область, Крымский полуостров и центральная часть Черного моря. Кроме того, украинцы надеются на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.
Напомним, что в 2014-м Верховная рада внесла изменения в законодательство, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016-м в Киеве приняли дополнительные поправки, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики. Однако украинцев все еще не пускают в альянс, хотя и признали их кандидатами. У Украины статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные во время учений на Украине
Американские военные во время учений на Украине - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Американские военные во время учений на Украине

Агрессия без повода

НАТО, и особенно США, проявляют повышенную активность в Черном море достаточно давно. После воссоединения Крыма с Россией в 2014-м американские корабли, разведывательные самолеты и беспилотники регулярно приближаются к российским границам. Делается это под предлогом "обеспечения безопасности и усиления оборонительного присутствия". Хотя Москва неоднократно говорила об отсутствии планов нападать на кого-либо.
Натовцы используют любую возможность, чтобы отправить в Черное море боевые корабли. Эсминцы ВМС США, вооруженные крылатыми ракетами "Томагавк" и оснащенные элементами противоракетной системы "Иджис", — тут постоянные гости. А после керченской провокации ВМСУ американцы заглядывают сюда еще чаще. В 2019-м корабли США восемь раз заходили в Черное море. Экипажи отрабатывали взаимодействие, участвовали в совместных тренировках с украинскими моряками.
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:00
"К этому все шло": для чего американские морпехи высаживаются на Севере
Российский Генштаб фиксирует и увеличение числа полетов стратегической авиации Пентагона у границ России. Воздушно-космические силы неоднократно отслеживали "стратегов" B-52 и отправляли истребители на перехват. В небе над Черным морем появлялись целые звенья самолетов — американцы не стесняются в открытую отрабатывать удары по объектам в Крыму.
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкСамолет ВВС США и американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы в аэропорту имени Даниила Галицкого
Самолет ВВС США и американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы в аэропорту имени Даниила Галицкого - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Самолет ВВС США и американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы в аэропорту имени Даниила Галицкого
Более того, Киев в сентябре впервые допустил стратегические бомбардировщики США в свое воздушное пространство. Три "стратега" провели учения по взаимодействию с украинскими истребителями. B-52 залетели со стороны Польши в Волынскую область, прошли над Ровенской, Житомирской областями и столицей. Затем — над Херсоном и Мелитополем к северу от Крыма, а далее в течение полутора часов кружили в небе к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.
Тогда же главком ВКС России Сергей Суровикин отметил беспрецедентную активность авиации НАТО над Черным морем, сообщив, что число полетов самолетов-разведчиков в регионе увеличилось на 40 процентов, а вблизи Крымского полуострова — на 60 процентов. При этом одновременно в небе находились до пяти воздушных машин НАТО всего в 15 километрах от российской границы.
© Минобороны РоссииСамолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020 - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Минобороны России
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020

Неприступная крепость

ВМФ и ВКС России приходится каждый раз реагировать на чужие корабли или самолеты в зонах их ответственности. С точки зрения оборонительных вооружений Крым сегодня — один из наиболее защищенных регионов страны. Любые попытки незаконно пересечь госграницу с воздуха или моря жестко пресекаются.
Воздушное прикрытие полуострова обеспечивает 31-я дивизия ПВО, вооруженная зенитными ракетными системами С-300 и С-400. Для перехвата нарушителей на аэродромах Джанкой, Бельбек и Гвардейское в постоянной боевой готовности дежурят истребители Су-27 и Су-30, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25.
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 18.03.2020
18 марта 2020, 08:00
"Мертвая зона для НАТО": Крым спрятали под невидимым куполом
К слову, свои возможности крымские летчики недавно в очередной раз продемонстрировали на практике. Американские моряки выложили в Сеть кадры пролета на низкой высоте российской "сушки" рядом с эсминцем "Дональд Кук" в Черном море. И хотя западные СМИ попытались принизить достоинства Су-24, назвав его устаревшим самолетом, по опубликованным снимкам отчетливо видно, что в случае обострения ситуации эсминец вряд ли бы остался на плаву.
Что касается морской составляющей, то Черноморский флот в последние несколько лет заметно омолодился. Ежегодно в его состав включают самые современные корабли, подводные лодки и суда обеспечения.
© U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th FleetПолет Су-24 рядом с эсминцем ВМС США "Дональд Кук". Кадр видео
Полет Су-24 рядом с эсминцем ВМС США Дональд Кук. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Полет Су-24 рядом с эсминцем ВМС США "Дональд Кук". Кадр видео
За оборону побережья полуострова отвечают подразделения Береговых войск 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Их основное оружие — комплексы "Бал" и "Бастион" с крылатыми ракетами, способными уничтожить надводные цели на расстоянии до 500 километров.
На суше действует 126-я отдельная бригада береговой обороны, развернутая в Перевальном — между Симферополем и Алуштой. Ее главная ударная сила — модернизированные танки Т-72Б3. Перекопский перешеек также держит под контролем 8-й отдельный артиллерийский полк, оснащенный 152-миллиметровыми гаубицами "Мста-С", реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г" и противотанковыми комплексами "Хризантема".
© РИА Новости / Министерство обороны РФКорабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений
Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений
 
РоссияЧерноморский регионВоенно-морские силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТОРеспублика КрымЙенс СтолтенбергСШАБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком
14:08Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО
14:03В ЛНР считают, что украинские силовики получили тайный приказ стрелять
14:01Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
14:00Началось второе заседание суда по Навальному
13:52В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной
13:51Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске
13:49Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете
13:41Навального могут в ближайшие дни этапировать в одну из колоний ЦФО
13:37Восемь пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске находятся в больнице
13:28Прокурор: на время лечения Навального ФСИН приостановила за ним надзор
13:28Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике
13:27Дипломаты уехали из суда после решения по замене срока Навальному
13:26Эксперты сравнили российские вакцины от COVID-19
13:24Сбербанк рассказал, как мошенники используют опросы и лотереи
13:20В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
13:18Губернатор Архангельской области заявил, что альтернативы Шиесу не будет
13:10Измерен предел квантовой скорости перемещения атома
13:07МИД ждет реакцию Форин-офиса на утечку документов о лондонской пропаганде
13:07В Тольятти возбудили уголовное дело после отравления более 30 школьников
Лента новостейМолния