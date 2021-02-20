Члена избиркома заподозрили в нападении на омоновца на акции в Москве
18:50 20.02.2021 (обновлено: 18:52 20.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новое уголовное дело о нападении на омоновца возбудили после несогласованной акции 31 января в Москве, подозреваемый - член участковой избирательной комиссии, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.
"Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело в отношении члена участковой избирательной комиссии. Он подозревается в совершении преступления ... "применение насилия в отношении представителя власти", - сказала она.
По словам Ивановой, 31 января участник несанкционированной акции в Москве, вблизи Комсомольской площади, ударил омоновца кулаком. Следствие вычислило подозреваемого - им оказался мужчина 1977 года рождения, член участковой избирательной комиссии. Имя не раскрывается.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Прошли задержания.
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