https://ria.ru/20210220/napadenie-1598403096.html

Члена избиркома заподозрили в нападении на омоновца на акции в Москве

Члена избиркома заподозрили в нападении на омоновца на акции в Москве

Новое уголовное дело о нападении на омоновца возбудили после несогласованной акции 31 января в Москве, подозреваемый - член участковой избирательной комиссии,... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T18:50

2021-02-20T18:50

2021-02-20T18:52

россия

юлия иванова

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новое уголовное дело о нападении на омоновца возбудили после несогласованной акции 31 января в Москве, подозреваемый - член участковой избирательной комиссии, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова."Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело в отношении члена участковой избирательной комиссии. Он подозревается в совершении преступления ... "применение насилия в отношении представителя власти", - сказала она.По словам Ивановой, 31 января участник несанкционированной акции в Москве, вблизи Комсомольской площади, ударил омоновца кулаком. Следствие вычислило подозреваемого - им оказался мужчина 1977 года рождения, член участковой избирательной комиссии. Имя не раскрывается.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Прошли задержания.

https://ria.ru/20210220/obvinenie-1598347562.html

https://ria.ru/20210127/sledstvie-1594773520.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия