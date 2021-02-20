https://ria.ru/20210220/moskva-1598781063.html
Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами на цифровых билбордах
Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами на цифровых билбордах
Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами и открытками на цифровых билбордах, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-20T13:20
2021-02-20T13:20
2021-02-24T14:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598783290_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_506468a437f29654276c87116c6f1f2f.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами и открытками на цифровых билбордах, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Отмечается, что на домах-книжках видеоролик ко Дню защитника Отечества москвичи смогут увидеть уже 21 февраля в 17.55. Поздравительное видео с изображением солдат и матросов, орденов и медалей, кораблей и триколора будет транслироваться три дня.А вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме.Также украсят ко Дню защитника Отечества и фасад Государственной думы – там появится панно и флагштоки с традиционным триколором.
https://realty.ria.ru/20210220/pereplanirovka-1598282458.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598783290_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e540de07edf3f3765af78f44fadabf26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москву
к 23 февраля украсят праздничными плакатами и открытками на цифровых билбордах, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"К 23 февраля Москву украсят около 400 праздничных плакатов, они появятся на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. Посвященные Дню защитника Отечества поздравительные открытки будут транслировать на цифровых билбордах. В честь Дня защитника Отечества на медиафасадах домов-книжек, на домах 8 и 28 на улице Новый Арбат, а также на здании Центрального телеграфа будут показаны тематические видеоролики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на домах-книжках видеоролик ко Дню защитника Отечества москвичи смогут увидеть уже 21 февраля в 17.55. Поздравительное видео с изображением солдат и матросов, орденов и медалей, кораблей и триколора будет транслироваться три дня.
А вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме.
Также украсят ко Дню защитника Отечества и фасад Государственной думы – там появится панно и флагштоки с традиционным триколором.