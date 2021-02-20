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Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами на цифровых билбордах
Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами на цифровых билбордах
Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами и открытками на цифровых билбордах, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-20T13:20
2021-02-24T14:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами и открытками на цифровых билбордах, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Отмечается, что на домах-книжках видеоролик ко Дню защитника Отечества москвичи смогут увидеть уже 21 февраля в 17.55. Поздравительное видео с изображением солдат и матросов, орденов и медалей, кораблей и триколора будет транслироваться три дня.А вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме.Также украсят ко Дню защитника Отечества и фасад Государственной думы – там появится панно и флагштоки с традиционным триколором.
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Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами на цифровых билбордах

13:20 20.02.2021 (обновлено: 14:55 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами и открытками на цифровых билбордах, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"К 23 февраля Москву украсят около 400 праздничных плакатов, они появятся на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. Посвященные Дню защитника Отечества поздравительные открытки будут транслировать на цифровых билбордах. В честь Дня защитника Отечества на медиафасадах домов-книжек, на домах 8 и 28 на улице Новый Арбат, а также на здании Центрального телеграфа будут показаны тематические видеоролики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на домах-книжках видеоролик ко Дню защитника Отечества москвичи смогут увидеть уже 21 февраля в 17.55. Поздравительное видео с изображением солдат и матросов, орденов и медалей, кораблей и триколора будет транслироваться три дня.
Мосжилинспекция - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 10:28Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичи за год подали более 20 тысяч заявлений о перепланировке жилья
А вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме.
Также украсят ко Дню защитника Отечества и фасад Государственной думы – там появится панно и флагштоки с традиционным триколором.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
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