https://ria.ru/20210220/moskva-1598781063.html

Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами на цифровых билбордах

Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами на цифровых билбордах

Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами и открытками на цифровых билбордах, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-20T13:20

2021-02-20T13:20

2021-02-24T14:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москву к 23 февраля украсят праздничными плакатами и открытками на цифровых билбордах, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Отмечается, что на домах-книжках видеоролик ко Дню защитника Отечества москвичи смогут увидеть уже 21 февраля в 17.55. Поздравительное видео с изображением солдат и матросов, орденов и медалей, кораблей и триколора будет транслироваться три дня.А вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме.Также украсят ко Дню защитника Отечества и фасад Государственной думы – там появится панно и флагштоки с традиционным триколором.

https://realty.ria.ru/20210220/pereplanirovka-1598282458.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва