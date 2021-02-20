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Сбербанк рассказал, как мошенники используют опросы и лотереи
Сбербанк рассказал, как мошенники используют опросы и лотереи
Мошенники для хищений денег россиян активно используют схему с проведением опросов или лотерей под видом известных брендов и заманивают своих жертв на... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:24
2021-02-20T13:49
россия
сбербанк россии
технологии
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мошенники для хищений денег россиян активно используют схему с проведением опросов или лотерей под видом известных брендов и заманивают своих жертв на поддельные сайты, сообщил Сбербанк в субботу."Важно запомнить, что все акции и публичные активности, проводимые известными брендами и компаниями, как правило, всегда можно посмотреть на их официальных сайтах и в группах в соцсетях", — напоминает эксперт из управления противодействия кибермошенничеству банка Азима Раджабова в видеоролике в Telegram-канале Сбербанка."Поэтому перед тем, как принять участие (в опросе или лотерее. — Прим. ред.), проверьте информацию в интернете. Велика вероятность, что вы столкнулись с мошенниками, которые хотят заманить вас на поддельный сайт", — добавила она.Как правило, злоумышленники обещают главный приз, получить который можно только после совершения так называемого закрепительного платежа."Если после прохождения небольшого опроса или выполнения любых несложных действий вам предлагают крупную сумму вознаграждения, это мошенники. Если вы осуществите "закрепительный платеж", то никогда не получите обещанное вознаграждение и не сможете связаться с мошенниками, они исчезнут", — предупредила Раджабова.
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россия, сбербанк россии, технологии, общество

Сбербанк рассказал, как мошенники используют опросы и лотереи

13:24 20.02.2021 (обновлено: 13:49 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мошенники для хищений денег россиян активно используют схему с проведением опросов или лотерей под видом известных брендов и заманивают своих жертв на поддельные сайты, сообщил Сбербанк в субботу.
"Важно запомнить, что все акции и публичные активности, проводимые известными брендами и компаниями, как правило, всегда можно посмотреть на их официальных сайтах и в группах в соцсетях", — напоминает эксперт из управления противодействия кибермошенничеству банка Азима Раджабова в видеоролике в Telegram-канале Сбербанка.
"Поэтому перед тем, как принять участие (в опросе или лотерее. — Прим. ред.), проверьте информацию в интернете. Велика вероятность, что вы столкнулись с мошенниками, которые хотят заманить вас на поддельный сайт", — добавила она.
Как правило, злоумышленники обещают главный приз, получить который можно только после совершения так называемого закрепительного платежа.
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"Если после прохождения небольшого опроса или выполнения любых несложных действий вам предлагают крупную сумму вознаграждения, это мошенники. Если вы осуществите "закрепительный платеж", то никогда не получите обещанное вознаграждение и не сможете связаться с мошенниками, они исчезнут", — предупредила Раджабова.
 
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