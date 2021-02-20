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Туризм
https://ria.ru/20210220/moshennichestvo-1598247403.html
В ЦБ предсказали самое популярное мошенничество 2021 года
В ЦБ предсказали самое популярное мошенничество 2021 года
Самым популярным мошенничеством в 2021 году может стать обман туристов, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T02:11
2021-02-20T10:49
туризм
россия
туризм
мошенничество
банки
артем сычев
центральный банк рф (цб рф)
деньги
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В Банке России предсказали самое главное мошенничество 2021 года
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Самым популярным мошенничеством в 2021 году может стать обман туристов, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.После возобновления международных авиаперелетов, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, стоит ожидать постепенного восстановления потока туристов, а вместе с этим и активизации мошенников, отметил Сычев. Он пояснил, что злоумышленники, чтобы завладеть данными банковских карт туристов, могут даже создавать поддельные сайты авиакомпаний и через них предлагать билеты по очень выгодной цене. По его словам, особое внимание мошенников всегда привлекают туристические направления, которые активно рекламируются. Поэтому слишком дешевые билеты на популярные курорты и "эксклюзивные" рейсы ‒ это повод проявить бдительность. Разгадать планы злоумышленников несложно, они всегда работают по одной и той же схеме. "Они играют на создании ощущения у потребителя привлекательности услуг по минимальной стоимости. Аналогично и здесь происходит, когда предлагают "удачные цены" и "удачные рейсы". Когда возникает ситуация с явно дешевыми билетами или с рейсами, которые нигде на других сайтах не подтверждаются, то это один из показателей, что против вас работают мошенники", – уточнил Сычев. При этом первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ подчеркнул, что основная цель аферистов – завладеть данными ваших платежных инструментов.
https://ria.ru/20210220/aferisty-1598245504.html
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россия, туризм, мошенничество, банки, артем сычев, центральный банк рф (цб рф), деньги, технологии, общество

В ЦБ предсказали самое популярное мошенничество 2021 года

02:11 20.02.2021 (обновлено: 10:49 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Самым популярным мошенничеством в 2021 году может стать обман туристов, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
После возобновления международных авиаперелетов, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, стоит ожидать постепенного восстановления потока туристов, а вместе с этим и активизации мошенников, отметил Сычев. Он пояснил, что злоумышленники, чтобы завладеть данными банковских карт туристов, могут даже создавать поддельные сайты авиакомпаний и через них предлагать билеты по очень выгодной цене.
"Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным, пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать. Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью", – считает Сычев.  
По его словам, особое внимание мошенников всегда привлекают туристические направления, которые активно рекламируются. Поэтому слишком дешевые билеты на популярные курорты и "эксклюзивные" рейсы ‒ это повод проявить бдительность. Разгадать планы злоумышленников несложно, они всегда работают по одной и той же схеме.
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"Они играют на создании ощущения у потребителя привлекательности услуг по минимальной стоимости. Аналогично и здесь происходит, когда предлагают "удачные цены" и "удачные рейсы". Когда возникает ситуация с явно дешевыми билетами или с рейсами, которые нигде на других сайтах не подтверждаются, то это один из показателей, что против вас работают мошенники", – уточнил Сычев.
При этом первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ подчеркнул, что основная цель аферистов – завладеть данными ваших платежных инструментов.
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