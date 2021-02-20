https://ria.ru/20210220/mordoviya-1598280624.html
В Мордовии планируют создать центр телемедицины
В Мордовии планируют создать центр телемедицины
Врио главы Мордовии Артем Здунов обсудил возможность создания телемедицинского центра с представителями компании "Доктор рядом", сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:20
2021-02-20T10:20
2021-02-20T10:20
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов обсудил возможность создания телемедицинского центра с представителями компании "Доктор рядом", сообщает пресс-служба главы республики.Центр сможет аккумулировать решение задач по цифровизации здравоохранения, повышению доступности медицинской помощи и её эффективности за счет использования современных технологий.Генеральный директор компании Денис Швецов представил предложения по обеспечению жителей региона медицинскими телеконсультациями на базе технологической платформы, разработанной отечественными специалистами."Доктор рядом" – лицензированная медицинская компания, на нашей платформе приём ведут более 1000 врачей 30 специальностей, их консультации станут доступны для всех жителей Мордовии, в том числе в удаленных сельских населенных пунктах", - рассказал он.Также есть возможность подключить лучших врачей республики к работе на этой телемедицинской платформе, для этого нужен лишь доступ к сети Интернет.Врио главы Мордовии дал поручение региональному кабмину проработать предлагаемые варианты сотрудничества.
https://ria.ru/20210217/mordoviya-1597927807.html
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артем здунов, республика мордовия, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости.
Врио главы Мордовии Артем Здунов
обсудил возможность создания телемедицинского центра с представителями компании "Доктор рядом", сообщает пресс-служба главы республики.
Центр сможет аккумулировать решение задач по цифровизации здравоохранения, повышению доступности медицинской помощи и её эффективности за счет использования современных технологий.
Генеральный директор компании Денис Швецов представил предложения по обеспечению жителей региона медицинскими телеконсультациями на базе технологической платформы, разработанной отечественными специалистами.
"Доктор рядом" – лицензированная медицинская компания, на нашей платформе приём ведут более 1000 врачей 30 специальностей, их консультации станут доступны для всех жителей Мордовии, в том числе в удаленных сельских населенных пунктах", - рассказал он.
Также есть возможность подключить лучших врачей республики к работе на этой телемедицинской платформе, для этого нужен лишь доступ к сети Интернет.
Врио главы Мордовии дал поручение региональному кабмину проработать предлагаемые варианты сотрудничества.