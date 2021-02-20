https://ria.ru/20210220/mordoviya-1598280624.html

В Мордовии планируют создать центр телемедицины

В Мордовии планируют создать центр телемедицины

Врио главы Мордовии Артем Здунов обсудил возможность создания телемедицинского центра с представителями компании "Доктор рядом", сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:20

2021-02-20T10:20

2021-02-20T10:20

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585236834_0:279:2910:1916_1920x0_80_0_0_adb685e725fced4bb853923af8579781.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов обсудил возможность создания телемедицинского центра с представителями компании "Доктор рядом", сообщает пресс-служба главы республики.Центр сможет аккумулировать решение задач по цифровизации здравоохранения, повышению доступности медицинской помощи и её эффективности за счет использования современных технологий.Генеральный директор компании Денис Швецов представил предложения по обеспечению жителей региона медицинскими телеконсультациями на базе технологической платформы, разработанной отечественными специалистами."Доктор рядом" – лицензированная медицинская компания, на нашей платформе приём ведут более 1000 врачей 30 специальностей, их консультации станут доступны для всех жителей Мордовии, в том числе в удаленных сельских населенных пунктах", - рассказал он.Также есть возможность подключить лучших врачей республики к работе на этой телемедицинской платформе, для этого нужен лишь доступ к сети Интернет.Врио главы Мордовии дал поручение региональному кабмину проработать предлагаемые варианты сотрудничества.

https://ria.ru/20210217/mordoviya-1597927807.html

https://ria.ru/20210210/mordoviya-1596911515.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, общество