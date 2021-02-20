https://ria.ru/20210220/mishustin-1598299628.html
В России создали реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в соцсфере
В России создали реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в соцсфере
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о реестре недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:43
2021-02-20T11:43
2021-02-20T11:43
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598297604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b802d7cc8fe8a11690fa85a044382920.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о реестре недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере, сообщается на сайте кабмина."Это поможет защитить права граждан, получающих социальную поддержку. Предприниматели и организации, недобросовестно оказывающие гражданам социальные услуги за счёт бюджетных средств, будут включаться в особый реестр. Правила его формирования и ведения утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что с сентября 2020 года некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание соцуслуг населению. Подчеркивается, что это создаёт равные условия для государственного и частного сектора, помогает повысить качество и доступность самих услуг. Согласно сообщению, господдержка предоставляется организациям, занимающимся в том числе соцобслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.Добавляется, что порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности детально прописаны в законе "О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".Отвечать за ведение реестра поручено Федеральному казначейству.
https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577190172.html
https://realty.ria.ru/20210105/infrastruktura-1592047877.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598297604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_28a12c23b02fd9a6d9162b0621178730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал постановление о реестре недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере, сообщается на сайте кабмина
.
"Это поможет защитить права граждан, получающих социальную поддержку. Предприниматели и организации, недобросовестно оказывающие гражданам социальные услуги за счёт бюджетных средств, будут включаться в особый реестр. Правила его формирования и ведения утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с сентября 2020 года некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание соцуслуг населению. Подчеркивается, что это создаёт равные условия для государственного и частного сектора, помогает повысить качество и доступность самих услуг. Согласно сообщению, господдержка предоставляется организациям, занимающимся в том числе соцобслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.
Добавляется, что порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности детально прописаны в законе "О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".
"Постановлением, которое подписал Михаил Мишустин, вводится инструмент учёта недобросовестных исполнителей... В частности, если организация нарушит условия соглашения (например, не выполнит услугу или окажет её не в полном объёме), то её данные занесут в специальный реестр. Размещение информации ограничивается двумя годами. В течение этого срока компания не сможет претендовать на получение новых мер господдержки", - отметили в кабмине.
Отвечать за ведение реестра поручено Федеральному казначейству.