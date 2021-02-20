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В России создали реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в соцсфере
В России создали реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в соцсфере
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о реестре недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:43
2021-02-20T11:43
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о реестре недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере, сообщается на сайте кабмина."Это поможет защитить права граждан, получающих социальную поддержку. Предприниматели и организации, недобросовестно оказывающие гражданам социальные услуги за счёт бюджетных средств, будут включаться в особый реестр. Правила его формирования и ведения утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что с сентября 2020 года некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание соцуслуг населению. Подчеркивается, что это создаёт равные условия для государственного и частного сектора, помогает повысить качество и доступность самих услуг. Согласно сообщению, господдержка предоставляется организациям, занимающимся в том числе соцобслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.Добавляется, что порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности детально прописаны в законе "О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".Отвечать за ведение реестра поручено Федеральному казначейству.
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россия, михаил мишустин

В России создали реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в соцсфере

11:43 20.02.2021
 
© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу вакцин для профилактики COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу вакцин для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о реестре недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере, сообщается на сайте кабмина.
"Это поможет защитить права граждан, получающих социальную поддержку. Предприниматели и организации, недобросовестно оказывающие гражданам социальные услуги за счёт бюджетных средств, будут включаться в особый реестр. Правила его формирования и ведения утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Отмечается, что с сентября 2020 года некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание соцуслуг населению. Подчеркивается, что это создаёт равные условия для государственного и частного сектора, помогает повысить качество и доступность самих услуг. Согласно сообщению, господдержка предоставляется организациям, занимающимся в том числе соцобслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.
Добавляется, что порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности детально прописаны в законе "О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".
"Постановлением, которое подписал Михаил Мишустин, вводится инструмент учёта недобросовестных исполнителей... В частности, если организация нарушит условия соглашения (например, не выполнит услугу или окажет её не в полном объёме), то её данные занесут в специальный реестр. Размещение информации ограничивается двумя годами. В течение этого срока компания не сможет претендовать на получение новых мер господдержки", - отметили в кабмине.
Отвечать за ведение реестра поручено Федеральному казначейству.
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