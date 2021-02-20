https://ria.ru/20210220/mishustin-1598299628.html

В России создали реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в соцсфере

В России создали реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в соцсфере

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о реестре недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:43

2021-02-20T11:43

2021-02-20T11:43

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о реестре недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере, сообщается на сайте кабмина."Это поможет защитить права граждан, получающих социальную поддержку. Предприниматели и организации, недобросовестно оказывающие гражданам социальные услуги за счёт бюджетных средств, будут включаться в особый реестр. Правила его формирования и ведения утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что с сентября 2020 года некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание соцуслуг населению. Подчеркивается, что это создаёт равные условия для государственного и частного сектора, помогает повысить качество и доступность самих услуг. Согласно сообщению, господдержка предоставляется организациям, занимающимся в том числе соцобслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.Добавляется, что порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности детально прописаны в законе "О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".Отвечать за ведение реестра поручено Федеральному казначейству.

https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577190172.html

https://realty.ria.ru/20210105/infrastruktura-1592047877.html

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россия, михаил мишустин