https://ria.ru/20210220/mir-1597969859.html

Орбитальная научная станция "Мир"

Орбитальная научная станция "Мир"

Орбитальный комплекс "Мир" (ОК "Мир") является первой в мире орбитальной станцией, построенной по модульному принципу, когда к базовому блоку можно присоединять РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T04:07

2021-02-20T04:07

2021-02-20T04:07

мир (орбитальный комплекс)

справки

в мире

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Орбитальный комплекс "Мир" (ОК "Мир") является первой в мире орбитальной станцией, построенной по модульному принципу, когда к базовому блоку можно присоединять другие элементы, необходимые для выполнения тех или иных функций. Он эксплуатировался на орбите с 20 февраля 1986 года (с момента запуска базового блока) по 23 марта 2001 года. В отличие от выведенных Советским Союзом в 1970-1980-х годах на орбиту долговременных орбитальных станций серии "Салют" ОК "Мир" был постоянно обитаемым космическим объектом. Проект станции "Мир" начал разрабатываться в 1976 году. Активные работы по строительству орбитальной станции стартовали в 1979 году, но в 1984 году были на время приостановлены – все силы космической индустрии Советского Союза шли на создание космического корабля "Буран". Головным разработчиком ОК "Мир" стало Научно-производственное объединение "Энергия" (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева). Всего над проектом работало около 280 предприятий, функционирующих под эгидой 20 министерств и ведомств. Началом развертывания многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса модульного типа "Мир" на околоземной орбите стал запуск 20 февраля 1986 года базового блока с помощью ракеты-носителя "Протон", стартовавшей с космодрома Байконур. Базовый блок являлся основным звеном всей орбитальной станции, объединяющим ее модули в единый комплекс. Он использовался для пристыковки модулей, транспортных пилотируемых и автоматических грузовых кораблей, обеспечивал необходимые условия для работы и отдыха космонавтов. В нем находились оборудование управления служебными системами обеспечения жизнедеятельности экипажа станции и научной аппаратурой, а также места для отдыха экипажа.Для удобства космонавтов были оборудованы две индивидуальные каюты и общая кают-компания с рабочим столом, устройствами для подогрева воды и пищи, беговая дорожка и велоэргометр. Базовый блок состоял из переходного отсека с пятью пассивными стыковочными агрегатами (один осевой и четыре боковых), рабочего отсека, промежуточной камеры с одним стыковочным агрегатом и негерметичного агрегатного отсека. На начальном этапе после выведения на орбиту Земли базовый блок эксплуатировался как моноблочная пилотируемая орбитальная станция. 9 апреля 1987 года к нему был пристыкован первый экспериментальный модуль "Квант", предназначенный для выполнения программы астрофизических и других научных исследований и экспериментов. С этого момента началась сборка пилотируемого орбитального комплекса "Мир". Предполагалось, что комплекс будет полностью собран в течение нескольких лет. В связи с задержкой разработки и изготовления модулей и недостаточным финансированием сборка комплекса "Мир" затянулась. Только в 1996 году был окончательно сформирован облик орбитального комплекса "Мир". В состав него в полной сборке входили, кроме базового блока и модуля "Квант", еще модули "Квант-2", "Кристалл", "Спектр", "Природа" и стыковочный отсек. Модуль "Квант-2" предназначался для дооснащения станции оборудованием и аппаратурой, в состав которых входили средства жизнеобеспечения и средства обеспечения выходов космонавтов в открытый космос, система электропитания, комплект гиродинов (устройства для высокоточной ориентации и стабилизации) и двигатели ориентации для системы управления движением комплекса. Он был выведен на орбиту 26 ноября 1989 года и 6 декабря 1989 года состыкован с орбитальным комплексом "Мир". Модуль стыковочно-технологический "Кристалл" предназначался для выполнения программы опытного производства полупроводниковых материалов и биопрепаратов, научных экспериментов и работ по совершенствованию космической техники, а также для обеспечения стыковки с кораблем "Буран" и кораблем-спасателем "Союз ТМ". Он был выведен на орбиту 31 мая 1990 года и 10 июня того же года состыкован с орбитальным комплексом "Мир". Научная аппаратура модуля "Спектр" предназначалась для исследования природных ресурсов Земли, верхних слоев земной атмосферы, собственной внешней атмосферы орбитального комплекса, геофизических процессов естественного и искусственного происхождения в околоземном и космическом пространстве и в верхних слоях земной атмосферы, космического излучения, медико-биологических исследований, изучения поведения различных материалов в условиях открытого космоса. Он был запущен 20 мая 1995 года и 1 июня того же года состыкован с орбитальным комплексом. Основным назначением модуля "Природа" являлось исследование поверхности и атмосферы Земли, атмосферы в непосредственной близости от "Мира", влияние космического излучения на организм человека, изучение поведения различных материалов в условиях космического пространства, а также получение в условиях невесомости особо чистых лекарственных препаратов. Он был запущен 23 апреля 1996 года и 26 апреля того же года состыкован со станцией. Стыковочный отсек, созданный в Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С.П. Королева, был предназначен для обеспечения стыковок американских кораблей системы "Спейс Шаттл" (Space Shuttle) со станцией "Мир" без изменения ее конфигурации. Он был доставлен на орбиту в ноябре 1995 года на американском многоразовом космическом корабле "Атлантис" (Atlantis) и пристыкован к модулю "Кристалл". Общая масса комплекса (в полной сборке) – более 125 тонн, общий объем герметичных отсеков – примерно 400 кубических метров. Транспортно-техническое обеспечение полета станции осуществлялось с помощью пилотируемых транспортных кораблей типа "Союз " и грузовых кораблей типа "Прогресс". Обеспечение управления комплексом было возложено на Центр управления космическими полетами (ЦУП), являющийся одним из подразделений Федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш, ныне АО "ЦНИИмаш"). До этого ЦУП был основным звеном в контуре управления полетами пилотируемых долговременных орбитальных станций "Салют", транспортных кораблей "Союз" и "Прогресс". ОК "Мир" предназначался для длительных полетов экипажей из двух-трех космонавтов с целью проведения технологических экспериментов по отработке процессов полупромышленного производства полупроводниковых материалов и медицинских препаратов, а также для проведения технических, биомедицинских, геофизических, астрофизических и других экспериментов и исследований. За время эксплуатации на орбитальном комплексе была размещена научная аппаратура более 240 наименований производства 27 стран общей массой 11,5 тонны, а с учетом вспомогательного оборудования и средств обеспечения общая масса комплекса целевых нагрузок составила 14 тонн. Данный комплекс научной аппаратуры позволял выполнять фундаментальные и научно-прикладные исследования по девяти направлениям в различных областях науки и техники. На начальном этапе работы орбитального комплекса "Мир" его эксплуатация была возможна только в режиме посещения, а эксплуатация в режиме постоянно действующей станции была ограничена из-за отсутствия необходимых средств системы управления движением и системы обеспечения жизнедеятельности. Первый пилотируемый полет на "Мир" был проведен в период с 15 марта по 5 мая 1986 года. Эксплуатация орбитального комплекса в режиме постоянно действующей станции была начата 8 февраля 1987 года и продолжалась до августа 1999 года с одним перерывом с 27 апреля по 8 сентября 1989 года (в период перехода с пилотируемых кораблей серии "Союз Т" на серию "Союз ТМ"). Смена экспедиций осуществлялась непосредственно на борту комплекса. На станции с 1987 года реализовывались международные программы исследований. В их выполнении непосредственно на борту станции приняли участие астронавты Франции, Сирии, Афганистана, Болгарии, Японии, Великобритании, Германии, Казахстана, Австрии, США, Канады и стран, входящих в Европейское космическое агентство. На протяжении 1995-1998 годов на станции "Мир" велись совместные российско-американские работы по программам "Мир – Шаттл", "Мир – НАСА". В рамках этих программ было осуществлено семь кратковременных экспедиций посещения с помощью американского корабля "Атлантис" (Atlantis) и одна с помощью американского корабля "Индевор" (Endeavour), во время которых на станции побывали 34 астронавта США (еще шестеро были доставлены для длительной работы в составе экипажей основных экспедиций), один астронавт Канады, один астронавт Европейского космического агентства, один – Франции и три российских космонавта. С середины 1999 года в связи с трудностями финансирования программы полета ОК "Мир" в режим эксплуатации комплекса были введены относительно длительные беспилотные участки.Первый такой перевод ОК "Мир" в режим беспилотного полета после многолетнего непрерывного функционирования в пилотируемом режиме был осуществлен с 28 августа 1999 года. Последний полет на станцию "Мир" был совершен основной экспедицией в период с 4 апреля по 16 июня 2000 года. После этого было принято решение о прекращении полета орбитального комплекса, так как любая из систем "Мира", изначально рассчитанная на пять лет работы, а отработавшая пятнадцать, могла в любой момент отказать. Большая часть бортовых систем значительно превысила ресурсные характеристики. На станции уже возникали технические проблемы: отказывали радиосвязь, гиродины, теплоносители. Были даже такие критические моменты, когда ЦУП терял контроль над станцией во время проведения коррекции орбиты ее полета. 24 января 2001 года к станции был отправлен грузовой корабль "Прогресс М1-5", который, пристыковавшись к орбитальному комплексу, сообщил ему несколько импульсов для схода с орбиты. Первый импульс на торможение станции был выдан 23 марта 2001 года в 3.32 мск, второй – в 5.00 мск, третий – в 8.08 мск. В плотные слои атмосферы Земли станция вошла в 8.44 мск, где начала гореть и распадаться на куски. Несгоревшие фрагменты ОК "Мир" приводнились в несудоходном районе Тихого океана примерно к 9.00 мск, не причинив никому вреда. За время эксплуатации на ОК "Мир" работали 71 человек из 12 стран, а всего на "Мире" побывали 104 человека. В частности, пять раз совершал полеты на станцию Анатолий Соловьев, четыре раза - Александр Викторенко, три раза – Сергей Авдеев, Виктор Афанасьев, Александр Калери и американский астронавт Чарлз Прекорт. На ОК "Мир" было совершено 78 выходов в открытый космос, выполнено по российской и международным программам более 23 тысяч научных экспериментов и исследований, многие из которых не имеют аналогов в мире. Во время проведения работ в открытом космосе на станции было впервые испытано средство автономного передвижения космонавта, которое позволяло удаляться от космического дома на десятки метров. Станция "Мир" стала своеобразным летным полигоном для испытаний в реальных условиях многих технических решений и технологических процессов, используемых на Международной космической станции – МКС. На ОК "Мир" впервые в мировой практике был реализован модульный принцип строительства на орбите космических сооружений больших габаритов и масс; апробировано применение кораблей "Союз", "Прогресс", "Спейс Шаттл" как транспортных средств для доставки экипажей и материально-технического снабжения; проведена отработка взаимодействия международных экипажей в длительных полетах; отработана технология поддержания станции в работоспособном состоянии в течение длительного полета; проведена отработка технологии совместного управления пилотируемыми космическими объектами двух стран из двух Центров управления – ЦУП-М (Королев, Россия) и ЦУП-Х (Хьюстон, США) и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мир (орбитальный комплекс), справки, в мире