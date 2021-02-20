Медведев оценил решение Украины ввести санкции против Медведчука
12:22 20.02.2021 (обновлено: 12:49 20.02.2021)
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о санкциях в отношении главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил, что киевским властям проще всего отвлечь внимание от своих провалов, преследуя оппозицию и подвергая ее репрессиям.
"Конечно, киевские власти пошли на этот шаг с понятной мотивацией. Проще всего отвлечь внимание от своих бесконечных провалов, занимаясь преследованием оппозиции и подвергая ее репрессиям", - говорится в заявлении Медведева.
В своем заявлении председатель "Единой России" отметил, что Медведчук – "один из немногих украинских политиков, выступающих за восстановление отношений между Москвой и Киевом".
"Однако подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского. И в конечном счете – окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан", - заявил Медведев, говоря о санкциях в отношении Медведчука.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что не удивится, если западные коллеги, которые выпускают заявление за заявлением по поводу судебных решений в РФ, в очередной раз потупят глаза в пол после введения на Украине санкций против главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
"Не удивлюсь, если наши западные коллеги, которые выпускают заявление за заявлением по поводу судебных решений в России, в очередной раз потупят глаза в пол, как будто в стране, которую они привыкли во всем покрывать, ничего не случилось", - заявил Медведев, комментируя введение санкций против Медведчука и его супруги.
"Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт – введение санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко", - считает Медведев.
"Официальный Киев совершил "прорыв в развитии демократии" – ввёл ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей, типа судебных разбирательств, решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти", - заявил Медведев, комментируя введение санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги.
"Уму непостижимо, что такое возможно сегодня, в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвётся вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов", - отметил он.
СНБО Украины в пятницу решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.