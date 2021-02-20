https://ria.ru/20210220/medvedchuk-1598310172.html

Медведев оценил решение Украины ввести санкции против Медведчука

Медведев оценил решение Украины ввести санкции против Медведчука

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о санкциях в отношении главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:22

2021-02-20T12:22

2021-02-20T12:49

оппозиционная платформа - за жизнь

единая россия

евросоюз

россия

виктор медведчук

дмитрий медведев

украина

в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о санкциях в отношении главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил, что киевским властям проще всего отвлечь внимание от своих провалов, преследуя оппозицию и подвергая ее репрессиям."Конечно, киевские власти пошли на этот шаг с понятной мотивацией. Проще всего отвлечь внимание от своих бесконечных провалов, занимаясь преследованием оппозиции и подвергая ее репрессиям", - говорится в заявлении Медведева.В своем заявлении председатель "Единой России" отметил, что Медведчук – "один из немногих украинских политиков, выступающих за восстановление отношений между Москвой и Киевом".Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что не удивится, если западные коллеги, которые выпускают заявление за заявлением по поводу судебных решений в РФ, в очередной раз потупят глаза в пол после введения на Украине санкций против главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука."Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт – введение санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко", - считает Медведев."Официальный Киев совершил "прорыв в развитии демократии" – ввёл ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей, типа судебных разбирательств, решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти", - заявил Медведев, комментируя введение санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги."Уму непостижимо, что такое возможно сегодня, в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвётся вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов", - отметил он.СНБО Украины в пятницу решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598305379.html

https://ria.ru/20210219/medvedchuk-1598248488.html

https://ria.ru/20210219/medvedchuk-1598233517.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, единая россия, евросоюз, россия, виктор медведчук, дмитрий медведев, украина, в мире