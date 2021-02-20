https://ria.ru/20210220/medtsentr-1598393361.html

В Поморье создается современный медцентр для жителей юга региона

В Поморье создается современный медцентр для жителей юга региона

В Устьянском районе Поморья создается современный медицинский центр для жителей юга региона; перспективы его создания на базе Устьянской ЦРБ оценил в субботу... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T18:10

2021-02-20T18:10

2021-02-20T18:10

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

коношский район

устьянский район

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 фев – РИА Новости. В Устьянском районе Поморья создается современный медицинский центр для жителей юга региона; перспективы его создания на базе Устьянской ЦРБ оценил в субботу губернатор региона Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.В настоящее время на территории больницы идет строительство трехэтажного здания терапевтического корпуса, которое в 2019 году начала группа компаний "УЛК". На первом этаже корпуса будут располагаться приемный покой и кабинет ЛФК, на втором – палаты круглосуточного стационара и процедурный кабинет, на третьем – дневной стационар и кабинеты медицинского персонала. Также планируется увеличить коечный фонд по таким профилям, как гериатрия, паллиативная помощь и реабилитация. Каждая палата будет обеспечена современным оборудованием, оборудована туалетом и душем.В здании уже смонтированы системы вентиляции, отопления и электроснабжения, сейчас подрядная организация выполняет отделочные работы.В ходе осмотра больницы Цыбульский поставил Минздраву области задачу обеспечить медучреждение квалифицированными специалистами. Представители ГК "УЛК" познакомили главу региона с концепцией развития Устьянской больницы до 2030 года. В частности, здесь планируется строительство реабилитационного центра для жителей Устьянского, Вельского, Котласского и Коношского районов.Как отметил губернатор, если компания берет на себя возведение объекта, область поможет с закупкой оборудования, решением кадровых, проектных и других вопросов. "Уверен, что объединение усилий позволит успешно реализовать проект", - заключил Цыбульский.

https://ria.ru/20210216/sotspodderzhka-1597754912.html

архангельская область

коношский район

устьянский район

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александр цыбульский, архангельская область, коношский район, устьянский район