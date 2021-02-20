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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210220/medtsentr-1598393361.html
В Поморье создается современный медцентр для жителей юга региона
В Поморье создается современный медцентр для жителей юга региона
В Устьянском районе Поморья создается современный медицинский центр для жителей юга региона; перспективы его создания на базе Устьянской ЦРБ оценил в субботу... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T18:10
2021-02-20T18:10
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
коношский район
устьянский район
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 фев – РИА Новости. В Устьянском районе Поморья создается современный медицинский центр для жителей юга региона; перспективы его создания на базе Устьянской ЦРБ оценил в субботу губернатор региона Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.В настоящее время на территории больницы идет строительство трехэтажного здания терапевтического корпуса, которое в 2019 году начала группа компаний "УЛК". На первом этаже корпуса будут располагаться приемный покой и кабинет ЛФК, на втором – палаты круглосуточного стационара и процедурный кабинет, на третьем – дневной стационар и кабинеты медицинского персонала. Также планируется увеличить коечный фонд по таким профилям, как гериатрия, паллиативная помощь и реабилитация. Каждая палата будет обеспечена современным оборудованием, оборудована туалетом и душем.В здании уже смонтированы системы вентиляции, отопления и электроснабжения, сейчас подрядная организация выполняет отделочные работы.В ходе осмотра больницы Цыбульский поставил Минздраву области задачу обеспечить медучреждение квалифицированными специалистами. Представители ГК "УЛК" познакомили главу региона с концепцией развития Устьянской больницы до 2030 года. В частности, здесь планируется строительство реабилитационного центра для жителей Устьянского, Вельского, Котласского и Коношского районов.Как отметил губернатор, если компания берет на себя возведение объекта, область поможет с закупкой оборудования, решением кадровых, проектных и других вопросов. "Уверен, что объединение усилий позволит успешно реализовать проект", - заключил Цыбульский.
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александр цыбульский, архангельская область, коношский район, устьянский район

В Поморье создается современный медцентр для жителей юга региона

18:10 20.02.2021
 
© Фото : Правительство Архангельской области В Устьянском районе создается современный медицинский центр для жителей юга Архангельской области
В Устьянском районе создается современный медицинский центр для жителей юга Архангельской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : Правительство Архангельской области
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 фев – РИА Новости. В Устьянском районе Поморья создается современный медицинский центр для жителей юга региона; перспективы его создания на базе Устьянской ЦРБ оценил в субботу губернатор региона Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
В настоящее время на территории больницы идет строительство трехэтажного здания терапевтического корпуса, которое в 2019 году начала группа компаний "УЛК". На первом этаже корпуса будут располагаться приемный покой и кабинет ЛФК, на втором – палаты круглосуточного стационара и процедурный кабинет, на третьем – дневной стационар и кабинеты медицинского персонала. Также планируется увеличить коечный фонд по таким профилям, как гериатрия, паллиативная помощь и реабилитация. Каждая палата будет обеспечена современным оборудованием, оборудована туалетом и душем.
В здании уже смонтированы системы вентиляции, отопления и электроснабжения, сейчас подрядная организация выполняет отделочные работы.
В ходе осмотра больницы Цыбульский поставил Минздраву области задачу обеспечить медучреждение квалифицированными специалистами.
"С участием бизнеса в регионе развивается инфраструктура медицинской помощи, наша задача – обеспечить систему здравоохранения в целом и это учреждение, в частности, кадрами. Сегодня важно, чтобы пациент чувствовал, что у него больше нет проблем с записью к врачу, и ему не придется часами сидеть в очередях", – приводит пресс-служба слова Цыбульского.
Представители ГК "УЛК" познакомили главу региона с концепцией развития Устьянской больницы до 2030 года. В частности, здесь планируется строительство реабилитационного центра для жителей Устьянского, Вельского, Котласского и Коношского районов.
"Это один из социальных проектов группы компаний "УЛК". Исходя из наших возможностей, мы обозначили сроком его реализации 2030 год. Поэтому обращаюсь с просьбой подготовить и подписать соглашение, что позволит ускорить этот процесс и в итоге даст возможность всему югу Архангельской области получать квалифицированную медицинскую помощь", - цитируются в сообщении слова гендиректора ГК "УЛК" Владимира Буторина.
Как отметил губернатор, если компания берет на себя возведение объекта, область поможет с закупкой оборудования, решением кадровых, проектных и других вопросов. "Уверен, что объединение усилий позволит успешно реализовать проект", - заключил Цыбульский.
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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Архангельская областьАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьКоношский районУстьянский район
 
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