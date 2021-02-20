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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/letalnost-1598297044.html
В России за сутки умерли 480 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 480 человек с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 480 смертей с COVID-19, 58 из них в Москве, за все время в стране скончались 82 876 человек с таким диагнозом, сообщили журналистам в РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:31
2021-02-20T11:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 480 смертей с COVID-19, 58 из них в Москве, за все время в стране скончались 82 876 человек с таким диагнозом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 480 смертей... За весь период по России умерло 82 876 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 52, Подмосковье - 30.
https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598282041.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки умерли 480 человек с коронавирусом

11:31 20.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 480 смертей с COVID-19, 58 из них в Москве, за все время в стране скончались 82 876 человек с таким диагнозом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 480 смертей... За весь период по России умерло 82 876 человек", - говорится в сообщении.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
10:26Распространение коронавируса
Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет
В частности, в Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 52, Подмосковье - 30.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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