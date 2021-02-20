https://ria.ru/20210220/letalnost-1598297044.html

В России за сутки умерли 480 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 480 человек с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 480 смертей с COVID-19, 58 из них в Москве, за все время в стране скончались 82 876 человек с таким диагнозом, сообщили журналистам в РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:31

2021-02-20T11:31

2021-02-20T11:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 480 смертей с COVID-19, 58 из них в Москве, за все время в стране скончались 82 876 человек с таким диагнозом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 480 смертей... За весь период по России умерло 82 876 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 52, Подмосковье - 30.

https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598282041.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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