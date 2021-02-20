https://ria.ru/20210220/letalnost-1598297044.html
В России за сутки умерли 480 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 480 человек с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 480 смертей с COVID-19, 58 из них в Москве, за все время в стране скончались 82 876 человек с таким диагнозом, сообщили журналистам в РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:31
2021-02-20T11:31
2021-02-20T11:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588253004_0:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_8bf01bce82f28162de2a650b5fc598eb.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 480 смертей с COVID-19, 58 из них в Москве, за все время в стране скончались 82 876 человек с таким диагнозом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 480 смертей... За весь период по России умерло 82 876 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 52, Подмосковье - 30.
https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598282041.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588253004_380:0:2920:1905_1920x0_80_0_0_9e8f445126562219fc0a30133ab8da7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество