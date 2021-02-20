Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/kovivak-1598309138.html
У людей с иммунодефицитом может не быть достаточного ответа на "КовиВак"
У людей с иммунодефицитом может не быть достаточного ответа на "КовиВак"
У людей, получающих иммуносупрессивную терапию, а также с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ после прививки вакциной "КовиВак",... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:17
2021-02-20T12:17
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867414_164:0:2907:1543_1920x0_80_0_0_a53819e164e685fdeffcc96423df6e0a.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. У людей, получающих иммуносупрессивную терапию, а также с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ после прививки вакциной "КовиВак", говорится в инструкцииУточняется, что инактивированные вакцины не противопоказаны пациентам с иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием. Клинические данные применения лекарственного препарата у данной категории пациентов отсутствуют."У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан как минимум один месяц до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности", - говорится в инструкции, опубликованной на сайте реестра Минздрава РФ.Также добавляется, что места, где проводится вакцинация, должны быть оснащены средствами противошоковой терапии на случай возникновения анафилаксии или другой тяжелой реакции после введения вакцины.Кроме того, для выявления противопоказаний в день проведения вакцинации пациент должен пройти осмотр врача, опрос, измерение температуры тела. Если температура выше 37 градусов, вакцинацию не проводят.Отмечается, что вакцинированный должен находиться под медицинским наблюдением не мене 30 минут после вакцинации.
https://ria.ru/20210220/kovivak-1598306114.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867414_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b4ea66b5f6ad09d54b98bac06d173d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

У людей с иммунодефицитом может не быть достаточного ответа на "КовиВак"

12:17 20.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. У людей, получающих иммуносупрессивную терапию, а также с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ после прививки вакциной "КовиВак", говорится в инструкции
Уточняется, что инактивированные вакцины не противопоказаны пациентам с иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием. Клинические данные применения лекарственного препарата у данной категории пациентов отсутствуют.
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) в городской поликлинике №6 в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
12:06Распространение коронавируса
"КовиВак" нельзя смешивать с другими вакцинами
"У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан как минимум один месяц до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности", - говорится в инструкции, опубликованной на сайте реестра Минздрава РФ.
Также добавляется, что места, где проводится вакцинация, должны быть оснащены средствами противошоковой терапии на случай возникновения анафилаксии или другой тяжелой реакции после введения вакцины.
Кроме того, для выявления противопоказаний в день проведения вакцинации пациент должен пройти осмотр врача, опрос, измерение температуры тела. Если температура выше 37 градусов, вакцинацию не проводят.
Отмечается, что вакцинированный должен находиться под медицинским наблюдением не мене 30 минут после вакцинации.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:09Проект "Россия - Моя история" покажет работы иконописца без рук
14:08Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО
14:03В ЛНР считают, что украинские силовики получили тайный приказ стрелять
14:01Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
14:00Началось второе заседание суда по Навальному
13:52В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной
13:51Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске
13:49Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете
13:41Навального могут в ближайшие дни этапировать в одну из колоний ЦФО
13:37Восемь пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске находятся в больнице
13:28Прокурор: на время лечения Навального ФСИН приостановила за ним надзор
13:28Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике
13:27Дипломаты уехали из суда после решения по замене срока Навальному
13:26Эксперты сравнили российские вакцины от COVID-19
13:24Сбербанк рассказал, как мошенники используют опросы и лотереи
13:20В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
13:18Губернатор Архангельской области заявил, что альтернативы Шиесу не будет
13:10Измерен предел квантовой скорости перемещения атома
13:07МИД ждет реакцию Форин-офиса на утечку документов о лондонской пропаганде
13:07В Тольятти возбудили уголовное дело после отравления более 30 школьников
Лента новостейМолния