https://ria.ru/20210220/kovivak-1598309138.html

У людей с иммунодефицитом может не быть достаточного ответа на "КовиВак"

У людей с иммунодефицитом может не быть достаточного ответа на "КовиВак"

У людей, получающих иммуносупрессивную терапию, а также с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ после прививки вакциной "КовиВак",... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:17

2021-02-20T12:17

2021-02-20T12:17

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. У людей, получающих иммуносупрессивную терапию, а также с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ после прививки вакциной "КовиВак", говорится в инструкцииУточняется, что инактивированные вакцины не противопоказаны пациентам с иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием. Клинические данные применения лекарственного препарата у данной категории пациентов отсутствуют."У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан как минимум один месяц до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности", - говорится в инструкции, опубликованной на сайте реестра Минздрава РФ.Также добавляется, что места, где проводится вакцинация, должны быть оснащены средствами противошоковой терапии на случай возникновения анафилаксии или другой тяжелой реакции после введения вакцины.Кроме того, для выявления противопоказаний в день проведения вакцинации пациент должен пройти осмотр врача, опрос, измерение температуры тела. Если температура выше 37 градусов, вакцинацию не проводят.Отмечается, что вакцинированный должен находиться под медицинским наблюдением не мене 30 минут после вакцинации.

https://ria.ru/20210220/kovivak-1598306114.html

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