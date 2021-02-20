Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/koronavirus-1598354329.html
"Вектор" оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против штаммов коронавируса
"Вектор" оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против штаммов коронавируса
Вакцина "ЭпиВакКорона" должна быть эффективна против существующих сейчас штаммов, в том числе южноафриканского, но практические исследования еще будут... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:14
2021-02-20T15:14
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934340_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea1a784a0033c633d97180ccb96dfe0e.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" должна быть эффективна против существующих сейчас штаммов, в том числе южноафриканского, но практические исследования еще будут проведены, сообщил глава центра "Вектор" Ринат Максютов."Если мы говорим о других вариантах нового коронавируса, таких, как южноафриканский штамм, бразильский, то теоретический анализ их последовательности говорит о том, что вакцина "ЭпиВакКорона" будет одинаково эффективна и против данных вариантов штамма", - рассказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".Практические исследования, как добавил глава "Вектора", будут проведены после получения вирусных изолятов.
https://ria.ru/20210218/zaraznost-1598087754.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934340_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c455f063b0699a65123e90c45a4e5865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

"Вектор" оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против штаммов коронавируса

15:14 20.02.2021
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" должна быть эффективна против существующих сейчас штаммов, в том числе южноафриканского, но практические исследования еще будут проведены, сообщил глава центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Если мы говорим о других вариантах нового коронавируса, таких, как южноафриканский штамм, бразильский, то теоретический анализ их последовательности говорит о том, что вакцина "ЭпиВакКорона" будет одинаково эффективна и против данных вариантов штамма", - рассказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".
Практические исследования, как добавил глава "Вектора", будут проведены после получения вирусных изолятов.
Медики инфекционного забирают мужчину с симптомами коронавируса, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 20:04Распространение коронавируса
ВОЗ признала повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Ринат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния