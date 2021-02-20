https://ria.ru/20210220/koronavirus-1598354329.html

"Вектор" оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против штаммов коронавируса

"Вектор" оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против штаммов коронавируса

Вакцина "ЭпиВакКорона" должна быть эффективна против существующих сейчас штаммов, в том числе южноафриканского, но практические исследования еще будут... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:14

2021-02-20T15:14

2021-02-20T15:14

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" должна быть эффективна против существующих сейчас штаммов, в том числе южноафриканского, но практические исследования еще будут проведены, сообщил глава центра "Вектор" Ринат Максютов."Если мы говорим о других вариантах нового коронавируса, таких, как южноафриканский штамм, бразильский, то теоретический анализ их последовательности говорит о том, что вакцина "ЭпиВакКорона" будет одинаково эффективна и против данных вариантов штамма", - рассказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".Практические исследования, как добавил глава "Вектора", будут проведены после получения вирусных изолятов.

https://ria.ru/20210218/zaraznost-1598087754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество