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"Вектор" оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против штаммов коронавируса
"Вектор" оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против штаммов коронавируса
Вакцина "ЭпиВакКорона" должна быть эффективна против существующих сейчас штаммов, в том числе южноафриканского, но практические исследования еще будут... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:14
2021-02-20T15:14
2021-02-20T15:14
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" должна быть эффективна против существующих сейчас штаммов, в том числе южноафриканского, но практические исследования еще будут проведены, сообщил глава центра "Вектор" Ринат Максютов."Если мы говорим о других вариантах нового коронавируса, таких, как южноафриканский штамм, бразильский, то теоретический анализ их последовательности говорит о том, что вакцина "ЭпиВакКорона" будет одинаково эффективна и против данных вариантов штамма", - рассказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".Практические исследования, как добавил глава "Вектора", будут проведены после получения вирусных изолятов.
https://ria.ru/20210218/zaraznost-1598087754.html
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество