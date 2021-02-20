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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за минувшие сутки в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:36
2021-02-20T11:36
2021-02-20T11:36
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здоровье - общество
республика тыва
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за минувшие сутки в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,03%, 2. Еврейская автономная область - 0,07%, 3. Ненецкий автономный округ - 0,1%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, республика тыва, общество