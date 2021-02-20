https://ria.ru/20210220/kitay-1598319601.html

Расплата за предвзятость, или Почему Китай запретил вещание BBC

Расплата за предвзятость, или Почему Китай запретил вещание BBC

Проект "Россия — Китай: Главное". Британский телеканал BBC отступил от принципов беспристрастности и правдивости в освещении происходящего в Китае, фабриковал... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:05

2021-02-20T13:05

2021-02-20T13:28

россия-китай: главное

мид кнр

великобритания

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598321523_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_1c500b6ac847229060b8adee3cf1d4b7.jpg

МОСКВА, 20 фев — Проект "Россия — Китай: Главное". Британский телеканал BBC отступил от принципов беспристрастности и правдивости в освещении происходящего в Китае, фабриковал фейки, игнорировал опровержения и предупреждения китайских властей, за что и поплатился — Государственное управление радио и телевидения КНР запретило вещание телеканала на территории страны минимум на год.Медиарегулятор Китая сообщил о своем "подарке" для ВВС в ночь на 12 февраля, когда жители страны встречали Новый год по лунному календарю.Китайский политолог, старший научный сотрудник аналитического центра Kunlunce Сы Манань, комментируя ситуацию, отметил, что "ВВС систематически искажала факты, фабриковала слухи и очерняла Китай в вопросах, связанных с Южно-Китайским морем, Синьцзяном, Тибетом и эпидемией".Он подчеркнул, что китайский народ единодушно поддержал принятые против ВВС меры.Сы Манань пояснил, что, согласно установленным в 2004 году нормам, контент зарубежного спутникового телеканала не должен нарушать законов и правил КНР. Если же контент телеканала угрожает национальному единству и суверенитету, подстрекает к этническому расколу, провоцирует межнациональную рознь и этническую дискриминацию, то его вещание на территории КНР прекращается.Последняя капляРепортажи телеканала BBC о Китае в последние годы неоднократно подвергались критике в стране, официальный Пекин регулярно призывал BBC прекратить распространять дезинформацию, но к крайним мерам не прибегал.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин на брифинге 3 февраля заявил, что репортаж BBC о якобы изнасилованиях женщин в учреждениях профессиональной подготовки в Синьцзяне не имеет никакой фактической основы.Помимо этого, 4 февраля МИД КНР сделал представление ВВС из-за сюжета, в котором телеканал связывает эпидемию COVID-19 с политикой, раздувает тему "сокрытия" эпидемии и происхождения вируса. МИД призвал телеканал принести извинения за фейковые новости и причиненный Китаю ущерб, а также прекратить нападки на Пекин, пообещав в противном случае "принять необходимые меры".Хватит нас унижатьСюжет ВВС вызвал неприятие тех, кто обучался в соответствующих учреждениях. Выпускница центра профессиональной подготовки Зайнура Наматкари на специальном брифинге заявила, что в учебных центрах все права студенток соблюдаются.Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цзэн Ху заявил, что в своем репортаже из Синьцзяна "BBC отклонились от основного принципа объективности, беспристрастности и правдивости".По его словам, "подобные "новости" вводят слушателей, зрителей и читателей в заблуждение, наносят ущерб имиджу Китая, вызывая у аудитории неприязнь и ненависть к Китаю и создавая противоречия между различными этническими группами в КНР".Он подчеркнул, что такой подход не только не профессионален, но также коренным образом нарушает профессиональную этику журналиста и является "позором для новостной организации".

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/kitay-1597121137.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/telekanal-1597598965.html

https://ria.ru/20210211/veschanie-1597119708.html

https://ria.ru/20210211/kitay-1597129711.html

великобритания

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид кнр, великобритания, китай