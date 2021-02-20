https://ria.ru/20210220/kitay-1598319601.html
Расплата за предвзятость, или Почему Китай запретил вещание BBC
Расплата за предвзятость, или Почему Китай запретил вещание BBC
Проект "Россия — Китай: Главное". Британский телеканал BBC отступил от принципов беспристрастности и правдивости в освещении происходящего в Китае, фабриковал... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:05
2021-02-20T13:05
2021-02-20T13:28
россия-китай: главное
мид кнр
великобритания
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598321523_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_1c500b6ac847229060b8adee3cf1d4b7.jpg
МОСКВА, 20 фев — Проект "Россия — Китай: Главное". Британский телеканал BBC отступил от принципов беспристрастности и правдивости в освещении происходящего в Китае, фабриковал фейки, игнорировал опровержения и предупреждения китайских властей, за что и поплатился — Государственное управление радио и телевидения КНР запретило вещание телеканала на территории страны минимум на год.Медиарегулятор Китая сообщил о своем "подарке" для ВВС в ночь на 12 февраля, когда жители страны встречали Новый год по лунному календарю.Китайский политолог, старший научный сотрудник аналитического центра Kunlunce Сы Манань, комментируя ситуацию, отметил, что "ВВС систематически искажала факты, фабриковала слухи и очерняла Китай в вопросах, связанных с Южно-Китайским морем, Синьцзяном, Тибетом и эпидемией".Он подчеркнул, что китайский народ единодушно поддержал принятые против ВВС меры.Сы Манань пояснил, что, согласно установленным в 2004 году нормам, контент зарубежного спутникового телеканала не должен нарушать законов и правил КНР. Если же контент телеканала угрожает национальному единству и суверенитету, подстрекает к этническому расколу, провоцирует межнациональную рознь и этническую дискриминацию, то его вещание на территории КНР прекращается.Последняя капляРепортажи телеканала BBC о Китае в последние годы неоднократно подвергались критике в стране, официальный Пекин регулярно призывал BBC прекратить распространять дезинформацию, но к крайним мерам не прибегал.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин на брифинге 3 февраля заявил, что репортаж BBC о якобы изнасилованиях женщин в учреждениях профессиональной подготовки в Синьцзяне не имеет никакой фактической основы.Помимо этого, 4 февраля МИД КНР сделал представление ВВС из-за сюжета, в котором телеканал связывает эпидемию COVID-19 с политикой, раздувает тему "сокрытия" эпидемии и происхождения вируса. МИД призвал телеканал принести извинения за фейковые новости и причиненный Китаю ущерб, а также прекратить нападки на Пекин, пообещав в противном случае "принять необходимые меры".Хватит нас унижатьСюжет ВВС вызвал неприятие тех, кто обучался в соответствующих учреждениях. Выпускница центра профессиональной подготовки Зайнура Наматкари на специальном брифинге заявила, что в учебных центрах все права студенток соблюдаются.Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цзэн Ху заявил, что в своем репортаже из Синьцзяна "BBC отклонились от основного принципа объективности, беспристрастности и правдивости".По его словам, "подобные "новости" вводят слушателей, зрителей и читателей в заблуждение, наносят ущерб имиджу Китая, вызывая у аудитории неприязнь и ненависть к Китаю и создавая противоречия между различными этническими группами в КНР".Он подчеркнул, что такой подход не только не профессионален, но также коренным образом нарушает профессиональную этику журналиста и является "позором для новостной организации".
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/kitay-1597121137.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/telekanal-1597598965.html
https://ria.ru/20210211/veschanie-1597119708.html
https://ria.ru/20210211/kitay-1597129711.html
великобритания
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598321523_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29c5a2c682c9e3784c05959dd5d46f97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид кнр, великобритания, китай
МОСКВА, 20 фев — Проект "Россия — Китай: Главное"
. Британский телеканал BBC
отступил от принципов беспристрастности и правдивости в освещении происходящего в Китае
, фабриковал фейки, игнорировал опровержения и предупреждения китайских властей, за что и поплатился — Государственное управление радио и телевидения КНР запретило вещание телеканала на территории страны минимум на год.
Медиарегулятор Китая сообщил о своем "подарке" для ВВС в ночь на 12 февраля, когда жители страны встречали Новый год по лунному календарю.
Китайский политолог, старший научный сотрудник аналитического центра Kunlunce Сы Манань, комментируя ситуацию, отметил, что "ВВС систематически искажала факты, фабриковала слухи и очерняла Китай в вопросах, связанных с Южно-Китайским морем, Синьцзяном, Тибетом и эпидемией".
"Подобное отсутствие профессиональной этики и общественного доверия, служба исключительно политическим целям наносят вред британо-китайским отношениям и вызывают презрение в Китае", — заявил аналитик.
Он подчеркнул, что китайский народ единодушно поддержал принятые против ВВС меры.
Сы Манань пояснил, что, согласно установленным в 2004 году нормам, контент зарубежного спутникового телеканала не должен нарушать законов и правил КНР. Если же контент телеканала угрожает национальному единству и суверенитету, подстрекает к этническому расколу, провоцирует межнациональную рознь и этническую дискриминацию, то его вещание на территории КНР прекращается.
Последняя капля
Репортажи телеканала BBC о Китае в последние годы неоднократно подвергались критике в стране, официальный Пекин регулярно призывал BBC прекратить распространять дезинформацию, но к крайним мерам не прибегал.
По оценкам аналитиков, главными катализаторами, приведшими к запрету вещания ВВС, стали недавние репортажи о Синьцзяне и эпидемии в Ухане, а также отзыв лицензии у китайского телеканала CGTN в Великобритании.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин на брифинге 3 февраля заявил, что репортаж BBC о якобы изнасилованиях женщин в учреждениях профессиональной подготовки в Синьцзяне не имеет никакой фактической основы.
Помимо этого, 4 февраля МИД КНР
сделал представление ВВС из-за сюжета, в котором телеканал связывает эпидемию COVID-19 с политикой, раздувает тему "сокрытия" эпидемии и происхождения вируса. МИД призвал телеканал принести извинения за фейковые новости и причиненный Китаю ущерб, а также прекратить нападки на Пекин, пообещав в противном случае "принять необходимые меры".
Хватит нас унижать
Сюжет ВВС вызвал неприятие тех, кто обучался в соответствующих учреждениях. Выпускница центра профессиональной подготовки Зайнура Наматкари на специальном брифинге заявила, что в учебных центрах все права студенток соблюдаются.
"Учителя к нам очень хорошо относились. Как выпускница, я официально заявляю, что ни одна из студенток не подвергалась сексуальному насилию. Сказанное на BBC — абсурд и сфабрикованная чушь. Это разозлило всех студенток, мы хотим сказать тем, кто на ВВС распространяет слухи, что, если вы продолжите унижать нас, мы привлечем вас к ответственности, мы защитим нашу репутацию", — заявила девушка.
Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цзэн Ху заявил, что в своем репортаже из Синьцзяна "BBC отклонились от основного принципа объективности, беспристрастности и правдивости".
По его словам, "подобные "новости" вводят слушателей, зрителей и читателей в заблуждение, наносят ущерб имиджу Китая, вызывая у аудитории неприязнь и ненависть к Китаю и создавая противоречия между различными этническими группами в КНР".
Он подчеркнул, что такой подход не только не профессионален, но также коренным образом нарушает профессиональную этику журналиста и является "позором для новостной организации".
В свою очередь, замглавы отдела пропаганды партийного комитета СУАР Сюй Гуйсян на том же брифинге указал, что в материалах BBC неоднократно были ложные сообщения о Синьцзяне, "ее поведение попирает профессиональную этику, объективную, сбалансированную и обоснованную позицию, а также факты".