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Через КПП КНР-РФ по маршруту Китай-Европа прошло более 10 тысяч составов
Через КПП КНР-РФ по маршруту Китай-Европа прошло более 10 тысяч составов
По состоянию на 19 февраля через порты Маньчжурия и Суйфэньхэ прошло 10 556 поездов, следующих по маршруту Китай-Европа, которые перевезли 952 601 стандартный... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:16
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МОСКВА, 20 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 19 февраля через порты Маньчжурия и Суйфэньхэ прошло 10 556 поездов, следующих по маршруту Китай-Европа, которые перевезли 952 601 стандартный контейнер, сообщила Железнодорожная корпорация Харбина. Из Китая через порты на китайско-российской границе проследовало более 10 тысяч составов.С момента открытия движения по маршруту Китай-Европа через крупнейший сухопутный порт Маньчжурия в сентябре 2013 года, число прибывших поездов в настоящее время увеличилось в 45 раз, а число отправленных составов возросло в 41 раз. С момента запуска железнодорожного экспресса Китай-Европа через Суйфэньхэ в августе 2018 года, оттуда в общей сложности было запущено 410 составов, ежемесячная частота отправлений увеличилась с 6 в первый период до 20 в настоящее время.В 2020 году грузовые поезда, следующие по маршруту Китай-Европа через порты на китайско-российской границе, составили 30% от всего числа грузовых железнодорожных составов. В частности, численность грузовых составов, следующих через сухопутный порт Маньчжурия, впервые в этом году преодолела отметку в 3 500, что на 35,1% больше, чем годом ранее, а через Суйфэньхэ прошло 217 составов, что на 77,9% больше, чем год назад. В контексте противодействия пандемии железнодорожные маршруты Китай-Европа придали "китайскую силу" экономическому восстановлению и глобальным противоэпидемическим усилиям.
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МОСКВА, 20 фев - Проект "Россия-Китай: Главное"
. По состоянию на 19 февраля через порты Маньчжурия и Суйфэньхэ прошло 10 556 поездов, следующих по маршруту Китай-Европа, которые перевезли 952 601 стандартный контейнер, сообщила Железнодорожная корпорация Харбина.
Из Китая через порты на китайско-российской границе проследовало более 10 тысяч составов.
С момента открытия движения по маршруту Китай-Европа через крупнейший сухопутный порт Маньчжурия в сентябре 2013 года, число прибывших поездов в настоящее время увеличилось в 45 раз, а число отправленных составов возросло в 41 раз. С момента запуска железнодорожного экспресса Китай-Европа через Суйфэньхэ в августе 2018 года, оттуда в общей сложности было запущено 410 составов, ежемесячная частота отправлений увеличилась с 6 в первый период до 20 в настоящее время.
В 2020 году грузовые поезда, следующие по маршруту Китай-Европа через порты на китайско-российской границе, составили 30% от всего числа грузовых железнодорожных составов. В частности, численность грузовых составов, следующих через сухопутный порт Маньчжурия, впервые в этом году преодолела отметку в 3 500, что на 35,1% больше, чем годом ранее, а через Суйфэньхэ прошло 217 составов, что на 77,9% больше, чем год назад. В контексте противодействия пандемии железнодорожные маршруты Китай-Европа придали "китайскую силу" экономическому восстановлению и глобальным противоэпидемическим усилиям.