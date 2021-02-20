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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210220/kitay-1598308815.html
Через КПП КНР-РФ по маршруту Китай-Европа прошло более 10 тысяч составов
Через КПП КНР-РФ по маршруту Китай-Европа прошло более 10 тысяч составов
По состоянию на 19 февраля через порты Маньчжурия и Суйфэньхэ прошло 10 556 поездов, следующих по маршруту Китай-Европа, которые перевезли 952 601 стандартный... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:16
2021-02-20T12:16
россия-китай: главное
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китай
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МОСКВА, 20 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 19 февраля через порты Маньчжурия и Суйфэньхэ прошло 10 556 поездов, следующих по маршруту Китай-Европа, которые перевезли 952 601 стандартный контейнер, сообщила Железнодорожная корпорация Харбина. Из Китая через порты на китайско-российской границе проследовало более 10 тысяч составов.С момента открытия движения по маршруту Китай-Европа через крупнейший сухопутный порт Маньчжурия в сентябре 2013 года, число прибывших поездов в настоящее время увеличилось в 45 раз, а число отправленных составов возросло в 41 раз. С момента запуска железнодорожного экспресса Китай-Европа через ​​Суйфэньхэ в августе 2018 года, оттуда в общей сложности было запущено 410 составов, ежемесячная частота отправлений увеличилась с 6 в первый период до 20 в настоящее время.В 2020 году грузовые поезда, следующие по маршруту Китай-Европа через порты на китайско-российской границе, составили 30% от всего числа грузовых железнодорожных составов. В частности, численность грузовых составов, следующих через сухопутный порт Маньчжурия, впервые в этом году преодолела отметку в 3 500, что на 35,1% больше, чем годом ранее, а через Суйфэньхэ прошло 217 составов, что на 77,9% больше, чем год назад. В контексте противодействия пандемии железнодорожные маршруты Китай-Европа придали "китайскую силу" экономическому восстановлению и глобальным противоэпидемическим усилиям.
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россия, китай

Через КПП КНР-РФ по маршруту Китай-Европа прошло более 10 тысяч составов

12:16 20.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 19 февраля через порты Маньчжурия и Суйфэньхэ прошло 10 556 поездов, следующих по маршруту Китай-Европа, которые перевезли 952 601 стандартный контейнер, сообщила Железнодорожная корпорация Харбина.
Из Китая через порты на китайско-российской границе проследовало более 10 тысяч составов.
Шанхай - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
12:09Россия-Китай: Главное
Китай обозначил приоритетные задачи национального развития
С момента открытия движения по маршруту Китай-Европа через крупнейший сухопутный порт Маньчжурия в сентябре 2013 года, число прибывших поездов в настоящее время увеличилось в 45 раз, а число отправленных составов возросло в 41 раз. С момента запуска железнодорожного экспресса Китай-Европа через ​​Суйфэньхэ в августе 2018 года, оттуда в общей сложности было запущено 410 составов, ежемесячная частота отправлений увеличилась с 6 в первый период до 20 в настоящее время.
В 2020 году грузовые поезда, следующие по маршруту Китай-Европа через порты на китайско-российской границе, составили 30% от всего числа грузовых железнодорожных составов. В частности, численность грузовых составов, следующих через сухопутный порт Маньчжурия, впервые в этом году преодолела отметку в 3 500, что на 35,1% больше, чем годом ранее, а через Суйфэньхэ прошло 217 составов, что на 77,9% больше, чем год назад. В контексте противодействия пандемии железнодорожные маршруты Китай-Европа придали "китайскую силу" экономическому восстановлению и глобальным противоэпидемическим усилиям.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
 
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