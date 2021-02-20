https://ria.ru/20210220/kitay-1598308815.html

Через КПП КНР-РФ по маршруту Китай-Европа прошло более 10 тысяч составов

Через КПП КНР-РФ по маршруту Китай-Европа прошло более 10 тысяч составов

По состоянию на 19 февраля через порты Маньчжурия и Суйфэньхэ прошло 10 556 поездов, следующих по маршруту Китай-Европа, которые перевезли 952 601 стандартный... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:16

2021-02-20T12:16

2021-02-20T12:16

россия-китай: главное

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_ea288c15a9a2822e014c1ec3f1bafa3b.jpg

МОСКВА, 20 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 19 февраля через порты Маньчжурия и Суйфэньхэ прошло 10 556 поездов, следующих по маршруту Китай-Европа, которые перевезли 952 601 стандартный контейнер, сообщила Железнодорожная корпорация Харбина. Из Китая через порты на китайско-российской границе проследовало более 10 тысяч составов.С момента открытия движения по маршруту Китай-Европа через крупнейший сухопутный порт Маньчжурия в сентябре 2013 года, число прибывших поездов в настоящее время увеличилось в 45 раз, а число отправленных составов возросло в 41 раз. С момента запуска железнодорожного экспресса Китай-Европа через ​​Суйфэньхэ в августе 2018 года, оттуда в общей сложности было запущено 410 составов, ежемесячная частота отправлений увеличилась с 6 в первый период до 20 в настоящее время.В 2020 году грузовые поезда, следующие по маршруту Китай-Европа через порты на китайско-российской границе, составили 30% от всего числа грузовых железнодорожных составов. В частности, численность грузовых составов, следующих через сухопутный порт Маньчжурия, впервые в этом году преодолела отметку в 3 500, что на 35,1% больше, чем годом ранее, а через Суйфэньхэ прошло 217 составов, что на 77,9% больше, чем год назад. В контексте противодействия пандемии железнодорожные маршруты Китай-Европа придали "китайскую силу" экономическому восстановлению и глобальным противоэпидемическим усилиям.

https://ria.ru/20210220/kitay-1598306693.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай