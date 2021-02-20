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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210220/kitay-1598306693.html
Китай обозначил приоритетные задачи национального развития
Китай обозначил приоритетные задачи национального развития
Приоритетные задачи развития Китая обозначены на заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:09
2021-02-20T12:09
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 20 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Приоритетные задачи развития Китая обозначены на заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ. Участники заседания указали на фундаментальную роль реформ в становлении новой архитектоники развития и призвали к устранению институциональных барьеров, мешающих повышению основной конкурентоспособности в сфере науки и технологий.На заседании были обещаны адресные меры для улучшения честной конкурентной системы, усиления защиты прав собственности и прав на интеллектуальную собственность, стимулирования жизнеспособности субъектов рынка, модернизации производственно-сбытовых цепочек, построения современной системы логистики и создания унифицированного национального рынка. Следует расширить внутренний спрос для углубления реформ, улучшить системы и механизмы координированного регионального развития и интегрированного развития города и деревни, а также ускорить урбанизацию нового типа, в центре которой стоит человек. Китай должен продвигать открытость высокого уровня, ускорить создание ориентированной на рынок, опирающейся на закон, интернационализированной деловой среды, содействовать построению открытой экономики более высокого уровня. Участники заседания подчеркнули, что в процессе углубления реформ важно продвигать всестороннее "зеленое" перепрофилирование. Китай разработает план действий по прохождению пикового значения выбросов углекислого газа до 2030 года, чтобы строить национальное развитие на фундаменте эффективного потребления ресурсов, строгой охраны окружающей среды и действенного контроля за выбросами парниковых газов.Кроме того, участники заседания приняли ряд рекомендаций, в том числе о совершенствовании механизма контроля за ценами на ключевые товары жизнеобеспечения, о стимулировании высококачественного развития государственных больниц, о повышении потенциала регулирования в фармацевтической сфере.
https://ria.ru/20210220/kitay-1598305289.html
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китай

Китай обозначил приоритетные задачи национального развития

12:09 20.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Приоритетные задачи развития Китая обозначены на заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ.
Участники заседания указали на фундаментальную роль реформ в становлении новой архитектоники развития и призвали к устранению институциональных барьеров, мешающих повышению основной конкурентоспособности в сфере науки и технологий.
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
12:05Россия-Китай: Главное
Китай принял Положения о международном военном сотрудничестве
На заседании были обещаны адресные меры для улучшения честной конкурентной системы, усиления защиты прав собственности и прав на интеллектуальную собственность, стимулирования жизнеспособности субъектов рынка, модернизации производственно-сбытовых цепочек, построения современной системы логистики и создания унифицированного национального рынка. Следует расширить внутренний спрос для углубления реформ, улучшить системы и механизмы координированного регионального развития и интегрированного развития города и деревни, а также ускорить урбанизацию нового типа, в центре которой стоит человек. Китай должен продвигать открытость высокого уровня, ускорить создание ориентированной на рынок, опирающейся на закон, интернационализированной деловой среды, содействовать построению открытой экономики более высокого уровня. Участники заседания подчеркнули, что в процессе углубления реформ важно продвигать всестороннее "зеленое" перепрофилирование. Китай разработает план действий по прохождению пикового значения выбросов углекислого газа до 2030 года, чтобы строить национальное развитие на фундаменте эффективного потребления ресурсов, строгой охраны окружающей среды и действенного контроля за выбросами парниковых газов.
Кроме того, участники заседания приняли ряд рекомендаций, в том числе о совершенствовании механизма контроля за ценами на ключевые товары жизнеобеспечения, о стимулировании высококачественного развития государственных больниц, о повышении потенциала регулирования в фармацевтической сфере.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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