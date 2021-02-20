https://ria.ru/20210220/khudozhnik-1598336097.html
Проект "Россия — Моя история" покажет работы иконописца без рук
Проект "Россия — Моя история" покажет работы иконописца без рук
Мультимедиа-версии работ православного художника Григория Журавлева, который расписывал иконы, держа кисть в зубах, пройдет в парках проекта "Россия – Моя... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:09
2021-02-20T14:09
2021-02-20T14:11
религия и мировоззрение
религия
россия
анатолий журавлев
свято-троицкая сергиева лавра
новости - религия и мировоззрение
московская духовная академия
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Мультимедиа-версии работ православного художника Григория Журавлева, который расписывал иконы, держа кисть в зубах, пройдет в парках проекта "Россия – Моя история" в 2021 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта."В 23 исторических парках "Россия-Моя история" пройдет мультимедийная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Григория Николаевича Журавлева – известного на всю страну самарского живописца. Рассказ широкой аудитории о произведениях Журавлева, явившего собой пример веры, силы духа, исключительного мужества, самопожертвования и таланта, несомненно, послужит укреплению нравственных ценностей в российском обществе", - рассказал РИА Новости руководитель Ассоциации исторических парков "Россия – Моя история" Иван Есин.Центральным экспонатом экспозиции станет купольная проекция, в которой впервые будут представлены недавно обнаруженные и ранее неизвестные графические работы художника, сообщили в пресс-службе.Григорий Николаевич Журавлев (1958-1916) – крестьянин-живописец из Самарской губернии, который, будучи инвалидом (не имея кистей рук и стоп), освоил технику живописи ртом. Писал иконы, портреты, участвовал в украшении и росписи фресок храма Святой Троицы в селе Утевка.В настоящее время известно около тридцати работ Григория Журавлева. Его творения представлены в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а также в монастырях, храмах и частных коллекциях – как в России, так и за рубежом.
https://ria.ru/20201124/istoriya-1586038357.html
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религия, россия, анатолий журавлев, свято-троицкая сергиева лавра, новости - религия и мировоззрение, московская духовная академия
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Мультимедиа-версии работ православного художника Григория Журавлева, который расписывал иконы, держа кисть в зубах, пройдет в парках проекта "Россия – Моя история" в 2021 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
"В 23 исторических парках "Россия-Моя история" пройдет мультимедийная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Григория Николаевича Журавлева – известного на всю страну самарского живописца. Рассказ широкой аудитории о произведениях Журавлева, явившего собой пример веры, силы духа, исключительного мужества, самопожертвования и таланта, несомненно, послужит укреплению нравственных ценностей в российском обществе", - рассказал РИА Новости руководитель Ассоциации исторических парков "Россия – Моя история" Иван Есин.
Центральным экспонатом экспозиции станет купольная проекция, в которой впервые будут представлены недавно обнаруженные и ранее неизвестные графические работы художника, сообщили в пресс-службе.
Григорий Николаевич Журавлев (1958-1916) – крестьянин-живописец из Самарской губернии, который, будучи инвалидом (не имея кистей рук и стоп), освоил технику живописи ртом. Писал иконы, портреты, участвовал в украшении и росписи фресок храма Святой Троицы в селе Утевка.
В настоящее время известно около тридцати работ Григория Журавлева. Его творения представлены в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а также в монастырях, храмах и частных коллекциях – как в России, так и за рубежом.