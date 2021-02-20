https://ria.ru/20210220/khudozhnik-1598336097.html

Проект "Россия — Моя история" покажет работы иконописца без рук

Проект "Россия — Моя история" покажет работы иконописца без рук

Мультимедиа-версии работ православного художника Григория Журавлева, который расписывал иконы, держа кисть в зубах, пройдет в парках проекта "Россия – Моя... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:09

2021-02-20T14:09

2021-02-20T14:11

религия и мировоззрение

религия

россия

анатолий журавлев

свято-троицкая сергиева лавра

новости - религия и мировоззрение

московская духовная академия

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Мультимедиа-версии работ православного художника Григория Журавлева, который расписывал иконы, держа кисть в зубах, пройдет в парках проекта "Россия – Моя история" в 2021 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта."В 23 исторических парках "Россия-Моя история" пройдет мультимедийная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Григория Николаевича Журавлева – известного на всю страну самарского живописца. Рассказ широкой аудитории о произведениях Журавлева, явившего собой пример веры, силы духа, исключительного мужества, самопожертвования и таланта, несомненно, послужит укреплению нравственных ценностей в российском обществе", - рассказал РИА Новости руководитель Ассоциации исторических парков "Россия – Моя история" Иван Есин.Центральным экспонатом экспозиции станет купольная проекция, в которой впервые будут представлены недавно обнаруженные и ранее неизвестные графические работы художника, сообщили в пресс-службе.Григорий Николаевич Журавлев (1958-1916) – крестьянин-живописец из Самарской губернии, который, будучи инвалидом (не имея кистей рук и стоп), освоил технику живописи ртом. Писал иконы, портреты, участвовал в украшении и росписи фресок храма Святой Троицы в селе Утевка.В настоящее время известно около тридцати работ Григория Журавлева. Его творения представлены в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а также в монастырях, храмах и частных коллекциях – как в России, так и за рубежом.

https://ria.ru/20201124/istoriya-1586038357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, анатолий журавлев, свято-троицкая сергиева лавра, новости - религия и мировоззрение, московская духовная академия