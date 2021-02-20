https://ria.ru/20210220/issledovanie-1598362341.html

Решения об исследовании "ЭпиВакКороны" на детях пока нет

Решения об исследовании "ЭпиВакКороны" на детях пока нет

Решение о проведении исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на детях еще не принято, сказал генеральный директор государственного научного центра вирусологии и... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:42

2021-02-20T15:42

2021-02-20T15:42

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Решение о проведении исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на детях еще не принято, сказал генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."Применительно к детям, речь идет о необходимости проведения дополнительных клинических исследований последовательных, начиная с возраста 15-17 лет и ниже, вплоть до самого младшего возраста - младенцы до 6 месяцев. В настоящее время решение о необходимости проведения таких клинических исследований еще не принято", - сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210218/issledovaniya-1597971144.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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