https://ria.ru/20210220/issledovanie-1598362341.html
Решения об исследовании "ЭпиВакКороны" на детях пока нет
Решения об исследовании "ЭпиВакКороны" на детях пока нет
Решение о проведении исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на детях еще не принято, сказал генеральный директор государственного научного центра вирусологии и... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:42
2021-02-20T15:42
2021-02-20T15:42
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Решение о проведении исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на детях еще не принято, сказал генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."Применительно к детям, речь идет о необходимости проведения дополнительных клинических исследований последовательных, начиная с возраста 15-17 лет и ниже, вплоть до самого младшего возраста - младенцы до 6 месяцев. В настоящее время решение о необходимости проведения таких клинических исследований еще не принято", - сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".
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