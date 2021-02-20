https://ria.ru/20210220/gospodderzhka-1598355450.html

Руденя: хлебопекарным предприятиям Верхневолжья окажут господдержку

Руденя: хлебопекарным предприятиям Верхневолжья окажут господдержку

На поддержку предприятий хлебопекарной отрасли Тверской области в этом году будут направлены почти 37 миллионов рублей – федеральный бюджет предоставит более... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:18

2021-02-20T15:18

2021-02-20T15:18

тверская область

игорь руденя

тверская область

кимры

вышний волочек

экономика

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ТВЕРЬ, 20 фев – РИА Новости. На поддержку предприятий хлебопекарной отрасли Тверской области в этом году будут направлены почти 37 миллионов рублей – федеральный бюджет предоставит более 31,2 миллионов рублей, областной – 5,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства."Хлеб – это символ стабильности, в наших традициях – бережно к нему относиться. Когда хлебопеки сообщили о необходимости поддержки, мы со своей стороны оказали помощь", - сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании президиума регионального кабинета министров. Предполагается, что получателями поддержки могут стать 19 хлебозаводов из Твери, Торжка, Вышнего Волочка, города Кимры, Оленинского и Сандовского муниципальных округов, Максатихинского, Бельского, Краснохолмского, Лихославльского, Сонковского, Торопецкого и других районов. В Тверской области хлебопекарным предприятиям с 2019 года частично компенсируют затраты на сырье. Кроме того, хлебопекарным предприятиям региона оказывается помощь в продвижении товаров в торговых сетях.

https://ria.ru/20210218/mnogodetnye-1598017030.html

тверская область

кимры

вышний волочек

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игорь руденя, тверская область, кимры, вышний волочек, экономика