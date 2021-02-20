Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210220/gospodderzhka-1598355450.html
Руденя: хлебопекарным предприятиям Верхневолжья окажут господдержку
Руденя: хлебопекарным предприятиям Верхневолжья окажут господдержку
На поддержку предприятий хлебопекарной отрасли Тверской области в этом году будут направлены почти 37 миллионов рублей – федеральный бюджет предоставит более... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:18
2021-02-20T15:18
тверская область
игорь руденя
тверская область
кимры
вышний волочек
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155258/21/1552582106_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_086654b588227eb9260bbc979e01f2e2.jpg
ТВЕРЬ, 20 фев – РИА Новости. На поддержку предприятий хлебопекарной отрасли Тверской области в этом году будут направлены почти 37 миллионов рублей – федеральный бюджет предоставит более 31,2 миллионов рублей, областной – 5,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства."Хлеб – это символ стабильности, в наших традициях – бережно к нему относиться. Когда хлебопеки сообщили о необходимости поддержки, мы со своей стороны оказали помощь", - сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании президиума регионального кабинета министров. Предполагается, что получателями поддержки могут стать 19 хлебозаводов из Твери, Торжка, Вышнего Волочка, города Кимры, Оленинского и Сандовского муниципальных округов, Максатихинского, Бельского, Краснохолмского, Лихославльского, Сонковского, Торопецкого и других районов. В Тверской области хлебопекарным предприятиям с 2019 года частично компенсируют затраты на сырье. Кроме того, хлебопекарным предприятиям региона оказывается помощь в продвижении товаров в торговых сетях.
https://ria.ru/20210218/mnogodetnye-1598017030.html
тверская область
кимры
вышний волочек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155258/21/1552582106_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89945141e3ce47ae250ac5e98bd17e78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверская область, кимры, вышний волочек, экономика

Руденя: хлебопекарным предприятиям Верхневолжья окажут господдержку

15:18 20.02.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевВыпечка хлебо-булочных изделий в аполлоновской пекарне
Выпечка хлебо-булочных изделий в аполлоновской пекарне - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 20 фев – РИА Новости. На поддержку предприятий хлебопекарной отрасли Тверской области в этом году будут направлены почти 37 миллионов рублей – федеральный бюджет предоставит более 31,2 миллионов рублей, областной – 5,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Хлеб – это символ стабильности, в наших традициях – бережно к нему относиться. Когда хлебопеки сообщили о необходимости поддержки, мы со своей стороны оказали помощь", - сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании президиума регионального кабинета министров.
Предполагается, что получателями поддержки могут стать 19 хлебозаводов из Твери, Торжка, Вышнего Волочка, города Кимры, Оленинского и Сандовского муниципальных округов, Максатихинского, Бельского, Краснохолмского, Лихославльского, Сонковского, Торопецкого и других районов.
"Результатом должно стать недопущение роста цен на социально значимые виды хлеба и хлебобулочных изделий, сохранение порядка 3 тысяч рабочих мест", - отмечает пресс-служба.
В Тверской области хлебопекарным предприятиям с 2019 года частично компенсируют затраты на сырье. Кроме того, хлебопекарным предприятиям региона оказывается помощь в продвижении товаров в торговых сетях.
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 14:36Тверская область
В Верхневолжье за год число многодетных семей выросло более чем на тысячу
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьКимрыВышний ВолочекЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния