https://ria.ru/20210220/genotsid-1598310550.html

Презентация международного проекта "Бессмертная память"

Презентация международного проекта "Бессмертная память"

25 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Нацистский геноцид: новые документы и материалы".

2021-02-20T12:25

2021-02-20T12:25

2021-02-20T12:25

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Задать вопросУчастники:- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ;- директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор ЯКОВЛЕВ;- президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН;- доктор исторических наук, профессор Александр ЗДАНОВИЧ;- общественный деятель Михаил АРИФДЖАНОВ;- журналист, писатель, руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира" Наталия ОСИПОВА.В этом году исполняется 75 лет со дня завершения Нюрнбергского процесса, от имени мирового сообщества справедливо осудившего преступления гитлеровской Германии. Однако и сегодня мы становимся свидетелями обнаружения нацистских преступлений против человечества, не имеющих срока давности. Впервые на русском языке обнародованы документы нацистского руководства о подготовке массового уничтожения граждан СССР. Эта публикация открывает большой проект "Бессмертная память", в рамках которого планируется выявить и оцифровать весь массив данных о преступлениях нацистов против граждан СССР, отложившийся в иностранных архивах. В проекте будут представлены и материалы, обнародованные после завершения работы Международного Нюрнбергского трибунала. Назрела необходимость перейти от оборонительных действий к твердому отстаиванию общественных интересов и правды о смысле и значении Великой Победы, активному противодействию искажению исторических фактов.Мероприятие проводится при поддержке проекта "Нюрнберг. Начало мира". К памятной дате РИА Новости запустили мультимедийный образовательный проект "Нюрнберг. Начало мира". В основе проекта — свидетельства от первого лица. Создатели, РИА Новости и группа журналистов-исследователей, работают с материалами главных российских и зарубежных архивов и фондов, изучающих наследие Нюрнберга. Среди документов — уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы. Сайт проекта: nuremberg.media.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы