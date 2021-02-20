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Презентация международного проекта "Бессмертная память"
Презентация международного проекта "Бессмертная память"
25 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Нацистский геноцид: новые документы и материалы".
2021-02-20T12:25
2021-02-20T12:25
анонсы
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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1598310550.jpg?1613813109
Задать вопросУчастники:- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ;- директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор ЯКОВЛЕВ;- президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН;- доктор исторических наук, профессор Александр ЗДАНОВИЧ;- общественный деятель Михаил АРИФДЖАНОВ;- журналист, писатель, руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира" Наталия ОСИПОВА.В этом году исполняется 75 лет со дня завершения Нюрнбергского процесса, от имени мирового сообщества справедливо осудившего преступления гитлеровской Германии. Однако и сегодня мы становимся свидетелями обнаружения нацистских преступлений против человечества, не имеющих срока давности. Впервые на русском языке обнародованы документы нацистского руководства о подготовке массового уничтожения граждан СССР. Эта публикация открывает большой проект "Бессмертная память", в рамках которого планируется выявить и оцифровать весь массив данных о преступлениях нацистов против граждан СССР, отложившийся в иностранных архивах. В проекте будут представлены и материалы, обнародованные после завершения работы Международного Нюрнбергского трибунала. Назрела необходимость перейти от оборонительных действий к твердому отстаиванию общественных интересов и правды о смысле и значении Великой Победы, активному противодействию искажению исторических фактов.Мероприятие проводится при поддержке проекта "Нюрнберг. Начало мира". К памятной дате РИА Новости запустили мультимедийный образовательный проект "Нюрнберг. Начало мира". В основе проекта — свидетельства от первого лица. Создатели, РИА Новости и группа журналистов-исследователей, работают с материалами главных российских и зарубежных архивов и фондов, изучающих наследие Нюрнберга. Среди документов — уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы. Сайт проекта: nuremberg.media.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация международного проекта "Бессмертная память"

12:25 20.02.2021
 
Читать ria.ru в
25 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Нацистский геноцид: новые документы и материалы".
Задать вопрос

Участники:
- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ;
- директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор ЯКОВЛЕВ;
- президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН;
- доктор исторических наук, профессор Александр ЗДАНОВИЧ;
- общественный деятель Михаил АРИФДЖАНОВ;
- журналист, писатель, руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира" Наталия ОСИПОВА.

В этом году исполняется 75 лет со дня завершения Нюрнбергского процесса, от имени мирового сообщества справедливо осудившего преступления гитлеровской Германии. Однако и сегодня мы становимся свидетелями обнаружения нацистских преступлений против человечества, не имеющих срока давности. Впервые на русском языке обнародованы документы нацистского руководства о подготовке массового уничтожения граждан СССР. Эта публикация открывает большой проект "Бессмертная память", в рамках которого планируется выявить и оцифровать весь массив данных о преступлениях нацистов против граждан СССР, отложившийся в иностранных архивах. В проекте будут представлены и материалы, обнародованные после завершения работы Международного Нюрнбергского трибунала. Назрела необходимость перейти от оборонительных действий к твердому отстаиванию общественных интересов и правды о смысле и значении Великой Победы, активному противодействию искажению исторических фактов.

Мероприятие проводится при поддержке проекта "Нюрнберг. Начало мира". К памятной дате РИА Новости запустили мультимедийный образовательный проект "Нюрнберг. Начало мира". В основе проекта — свидетельства от первого лица. Создатели, РИА Новости и группа журналистов-исследователей, работают с материалами главных российских и зарубежных архивов и фондов, изучающих наследие Нюрнберга. Среди документов — уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы. Сайт проекта: nuremberg.media.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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