https://ria.ru/20210220/fabrika-1598267831.html

В "Норникеле" рассказали о работе обогатительной фабрики после ЧП в цеху

В "Норникеле" рассказали о работе обогатительной фабрики после ЧП в цеху

Норильская обогатительная фабрика после обрушения цеха, где под завалами погиб человек, продолжает работу с ограничениями, связанными с аварийно-спасательными... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:29

2021-02-20T08:29

2021-02-20T08:57

норильский никель

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

норильск

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Норильская обогатительная фабрика после обрушения цеха, где под завалами погиб человек, продолжает работу с ограничениями, связанными с аварийно-спасательными работами, сообщается на сайте компании "Норникель"."Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "Норникель" ведёт проверку причин произошедшего.МЧС сообщило в ночь на субботу, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Остальные пять пострадавших при обрушении находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщал краевой минздрав.СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ.

https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598265630.html

норильск

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Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске 2021-02-20T08:29 true PT1M28S

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норильский никель, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия