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https://ria.ru/20210220/fabrika-1598267831.html
В "Норникеле" рассказали о работе обогатительной фабрики после ЧП в цеху
В "Норникеле" рассказали о работе обогатительной фабрики после ЧП в цеху
Норильская обогатительная фабрика после обрушения цеха, где под завалами погиб человек, продолжает работу с ограничениями, связанными с аварийно-спасательными... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:29
2021-02-20T08:57
норильский никель
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Норильская обогатительная фабрика после обрушения цеха, где под завалами погиб человек, продолжает работу с ограничениями, связанными с аварийно-спасательными работами, сообщается на сайте компании "Норникель"."Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "Норникель" ведёт проверку причин произошедшего.МЧС сообщило в ночь на субботу, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Остальные пять пострадавших при обрушении находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщал краевой минздрав.СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ.
https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598265630.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске
Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске
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норильский никель, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

В "Норникеле" рассказали о работе обогатительной фабрики после ЧП в цеху

08:29 20.02.2021 (обновлено: 08:57 20.02.2021)
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краюСпасатели разбирают завалы на месте обрушения на обогатительной фабрике в Норильске
Спасатели разбирают завалы на месте обрушения на обогатительной фабрике в Норильске - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Норильская обогатительная фабрика после обрушения цеха, где под завалами погиб человек, продолжает работу с ограничениями, связанными с аварийно-спасательными работами, сообщается на сайте компании "Норникель".
"Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "Норникель" ведёт проверку причин произошедшего.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Остальные пять пострадавших при обрушении находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщал краевой минздрав.
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ.
Обрушение на Норильской обогатительной фабрике, где под завалами могут находиться люди - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
08:00
Замгенпрокурора России взял под личный контроль ЧП на фабрике в Норильске
 
Норильский никельСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
 
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