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Защита рассказала, почему этапировать Навального пока невозможно
Защита рассказала, почему этапировать Навального пока невозможно
Защита через пять дней получит приговор Алексею Навальному по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила журналистам адвокат... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T20:12
2021-02-20T21:04
ольга михайлова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
алексей навальный
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защита через пять дней получит приговор Алексею Навальному по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила журналистам адвокат Ольга Михайлова."Приговора нет ни у адвокатов, ни в СИЗО, ни у Навального", - сказала адвокат, уточнив, что получит его через пять дней.По ее словам, пока приговор не выдадут, этапировать Навального в колонию не смогут."Его могли и могут этапировать в любое время, но пока это невозможно, поскольку на руках у нас нет приговора", - пояснила адвокат.По решению суда, Навальный должен выплатить за клевету штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.Мировой суд столичного района Южное Медведково ранее в субботу обязал Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд пришел к выводу, что вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в СК. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Вину, согласно оглашенным в суде материалам, подсудимый не признал и заявил о политическом характере дела.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального - на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
https://ria.ru/20210220/advokaty-1598423691.html
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ольга михайлова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, алексей навальный

Защита рассказала, почему этапировать Навального пока невозможно

20:12 20.02.2021 (обновлено: 21:04 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защита через пять дней получит приговор Алексею Навальному по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила журналистам адвокат Ольга Михайлова.
"Приговора нет ни у адвокатов, ни в СИЗО, ни у Навального", - сказала адвокат, уточнив, что получит его через пять дней.
По ее словам, пока приговор не выдадут, этапировать Навального в колонию не смогут.
"Его могли и могут этапировать в любое время, но пока это невозможно, поскольку на руках у нас нет приговора", - пояснила адвокат.
По решению суда, Навальный должен выплатить за клевету штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.
Адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 20:59
Адвокаты Навального вышли из здания суда через черный ход
Мировой суд столичного района Южное Медведково ранее в субботу обязал Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд пришел к выводу, что вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в СК. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Вину, согласно оглашенным в суде материалам, подсудимый не признал и заявил о политическом характере дела.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального - на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Ольга МихайловаСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияАлексей Навальный
 
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