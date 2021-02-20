https://ria.ru/20210220/ekonomika-1598337783.html
Полпред президента отметил экономмеры Пермского края во время пандемии
Полпред президента отметил экономмеры Пермского края во время пандемии
Вопросы социально-экономического развития Пермского края в условиях распространения коронавирусной инфекции обсуждались на совещании в Перми с участием полпреда РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:15
2021-02-20T14:15
2021-02-20T14:15
игорь комаров
пермский край
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ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Вопросы социально-экономического развития Пермского края в условиях распространения коронавирусной инфекции обсуждались на совещании в Перми с участием полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, членов краевого правительства и представителей региональных подразделений федеральных ведомств, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.Пермский край входит в число регионов ПФО, которые оказались наиболее подвержены не столько пандемии, сколько влиянию изменения цен на мировом рынке."Это серьезно отразилось на снижении доходов в бюджетах. Но в Пермском крае были отработаны наиболее комплексно и достаточно эффективно меры поддержки бизнеса, особенно – в тех отраслях, которые наиболее пострадали в пандемию. Негативное влияние факторов пандемии и изменения мировой конъюнктуры во многом были компенсированы принятыми мерами. Разработанные региональным правительством меры поддержки муниципалитетам – это тот опыт, который может быть использован и в других регионах. Я уверен, что он окажет позитивное влияние на состояние финансов муниципалитетов и тех программ, которые именно для людей и именно для населения", – цитирует Комарова пресс-служба губернатора Пермского края.Как доложил глава региона Махонин, Пермский край одним из первых в России разработал и внедрил три пакета региональных мер поддержки, которые коснулись 35 отраслей. По его словам, ряд мер поддержки в 2021 году был продлен, а также введен ряд новых. В их числе – инвестиционный налоговый вычет, расширение до 16 перечня сфер, в которых можно применять патентную систему налогообложения, субсидирование части затрат в обрабатывающем производстве, туризме, гостиничном бизнесе. На последнее, по данным пресс-службы губернатора, предусмотрено 95 миллионов рублей.Отдельно стороны обсудили реализацию национальных проектов и организацию мероприятий по вакцинации населения Пермского края от коронавирусной инфекции. Комаров отметил, что в регионе иммунизация организована на высоком уровне, "главное – чтобы вакцина поставлялась своевременно". По информации пресс-службы губернатора, сейчас иммунизация жителей проводится в 73 пунктах по всему региону, в край поступило более 56 тысяч комплектов вакцины, около 8 тысяч завершили курс вакцинации.
https://realty.ria.ru/20210218/most-1598036926.html
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игорь комаров, пермский край
ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости
. Вопросы социально-экономического развития Пермского края в условиях распространения коронавирусной инфекции
обсуждались на совещании в Перми с участием полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, членов краевого правительства и представителей региональных подразделений федеральных ведомств, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
Пермский край входит в число регионов ПФО, которые оказались наиболее подвержены не столько пандемии, сколько влиянию изменения цен на мировом рынке.
"Это серьезно отразилось на снижении доходов в бюджетах. Но в Пермском крае были отработаны наиболее комплексно и достаточно эффективно меры поддержки бизнеса, особенно – в тех отраслях, которые наиболее пострадали в пандемию. Негативное влияние факторов пандемии и изменения мировой конъюнктуры во многом были компенсированы принятыми мерами. Разработанные региональным правительством меры поддержки муниципалитетам – это тот опыт, который может быть использован и в других регионах. Я уверен, что он окажет позитивное влияние на состояние финансов муниципалитетов и тех программ, которые именно для людей и именно для населения", – цитирует Комарова пресс-служба губернатора Пермского края.
Как доложил глава региона Махонин, Пермский край одним из первых в России разработал и внедрил три пакета региональных мер поддержки, которые коснулись 35 отраслей.
"Всего за 2020 год на финансовую помощь предприятиям, компаниям и индивидуальным предпринимателям из бюджета региона направлены более одного миллиарда рублей. Численность занятых в поддерживаемых отраслях экономики составляет 190 тысяч человек Субсидии на создание новых рабочих мест получили более 230 компаний, в которые трудоустроились почти 900 жителей. Проводилось переобучение лиц, оставшихся без работы и т.д. К началу декабря 2020 года уровень безработицы в Прикамье вернулся к "допандемийному" уровню – край стал единственным регионом, в котором это произошло", – уточнил Махонин.
По его словам, ряд мер поддержки в 2021 году был продлен, а также введен ряд новых. В их числе – инвестиционный налоговый вычет, расширение до 16 перечня сфер, в которых можно применять патентную систему налогообложения, субсидирование части затрат в обрабатывающем производстве, туризме, гостиничном бизнесе. На последнее, по данным пресс-службы губернатора, предусмотрено 95 миллионов рублей.
Отдельно стороны обсудили реализацию национальных проектов и организацию мероприятий по вакцинации населения Пермского края от коронавирусной инфекции.
Комаров отметил, что в регионе иммунизация организована на высоком уровне, "главное – чтобы вакцина поставлялась своевременно". По информации пресс-службы губернатора, сейчас иммунизация жителей проводится в 73 пунктах по всему региону, в край поступило более 56 тысяч комплектов вакцины, около 8 тысяч завершили курс вакцинации.