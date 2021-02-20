https://ria.ru/20210220/ekonomika-1598337783.html

Полпред президента отметил экономмеры Пермского края во время пандемии

Полпред президента отметил экономмеры Пермского края во время пандемии

Вопросы социально-экономического развития Пермского края в условиях распространения коронавирусной инфекции обсуждались на совещании в Перми с участием полпреда РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:15

2021-02-20T14:15

2021-02-20T14:15

игорь комаров

пермский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576439817_0:147:2822:1734_1920x0_80_0_0_73cf8e701cdc080ccc5cbe59ec3a0248.jpg

ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Вопросы социально-экономического развития Пермского края в условиях распространения коронавирусной инфекции обсуждались на совещании в Перми с участием полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, членов краевого правительства и представителей региональных подразделений федеральных ведомств, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.Пермский край входит в число регионов ПФО, которые оказались наиболее подвержены не столько пандемии, сколько влиянию изменения цен на мировом рынке."Это серьезно отразилось на снижении доходов в бюджетах. Но в Пермском крае были отработаны наиболее комплексно и достаточно эффективно меры поддержки бизнеса, особенно – в тех отраслях, которые наиболее пострадали в пандемию. Негативное влияние факторов пандемии и изменения мировой конъюнктуры во многом были компенсированы принятыми мерами. Разработанные региональным правительством меры поддержки муниципалитетам – это тот опыт, который может быть использован и в других регионах. Я уверен, что он окажет позитивное влияние на состояние финансов муниципалитетов и тех программ, которые именно для людей и именно для населения", – цитирует Комарова пресс-служба губернатора Пермского края.Как доложил глава региона Махонин, Пермский край одним из первых в России разработал и внедрил три пакета региональных мер поддержки, которые коснулись 35 отраслей. По его словам, ряд мер поддержки в 2021 году был продлен, а также введен ряд новых. В их числе – инвестиционный налоговый вычет, расширение до 16 перечня сфер, в которых можно применять патентную систему налогообложения, субсидирование части затрат в обрабатывающем производстве, туризме, гостиничном бизнесе. На последнее, по данным пресс-службы губернатора, предусмотрено 95 миллионов рублей.Отдельно стороны обсудили реализацию национальных проектов и организацию мероприятий по вакцинации населения Пермского края от коронавирусной инфекции. Комаров отметил, что в регионе иммунизация организована на высоком уровне, "главное – чтобы вакцина поставлялась своевременно". По информации пресс-службы губернатора, сейчас иммунизация жителей проводится в 73 пунктах по всему региону, в край поступило более 56 тысяч комплектов вакцины, около 8 тысяч завершили курс вакцинации.

https://realty.ria.ru/20210218/most-1598036926.html

https://rsport.ria.ru/20210206/amkar-1596296524.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь комаров, пермский край