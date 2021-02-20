https://ria.ru/20210220/effektivnost-1598350837.html

В "Векторе" оценили эффективность "ЭпиВакКороны" у пожилых добровольцев

В "Векторе" оценили эффективность "ЭпиВакКороны" у пожилых добровольцев

Иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет после вакцинации "ЭпиВакКороной, заявил глава центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:01

2021-02-20T15:01

2021-02-20T15:20

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вакцина "эпиваккорона"

вакцинация

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет после вакцинации "ЭпиВакКороной, заявил глава центра "Вектор" Ринат Максютов."У них также выработался иммунитет, выработался у 94% добровольцев, но с учетом такого возраста, старше 60 лет, мы считаем, это высокий процент", - заявил он в эфире канала "Россия 24".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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