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В "Векторе" оценили эффективность "ЭпиВакКороны" у пожилых добровольцев
В "Векторе" оценили эффективность "ЭпиВакКороны" у пожилых добровольцев
Иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет после вакцинации "ЭпиВакКороной, заявил глава центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:01
2021-02-20T15:01
2021-02-20T15:20
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет после вакцинации "ЭпиВакКороной, заявил глава центра "Вектор" Ринат Максютов."У них также выработался иммунитет, выработался у 94% добровольцев, но с учетом такого возраста, старше 60 лет, мы считаем, это высокий процент", - заявил он в эфире канала "Россия 24".
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