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Шоубиз
https://ria.ru/20210220/druzhinin-1598293623.html
Егор Дружинин рассказал, как потерял волосы
Егор Дружинин рассказал, как потерял волосы
Хореограф Егор Дружинин в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о том, как лишился своих густых волос. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:45
2021-02-20T11:45
новости культуры
россия
стиль жизни
шоу-бизнес
восточная европа
михаил барышников
шоубиз
знаменитости
егор дружинин
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Хореограф Егор Дружинин в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о том, как лишился своих густых волос.По словам танцора, это произошло после того, как он переехал на обучение в Нью-Йорк (США) в 1990-х годах, чтобы обрести профессию хореографа. В чужой стране все сразу пошло не по плану. Любимую супругу Егора — Веронику Ицкович не выпускали из России, из-за чего они надолго разлучились. А после случилось непредвиденное — поменялись правила для иностранных студентов.Чтобы свести концы с концами, и оплатить хотя бы один семестр, Егор Дружинин брался за любую работу. Но средств все равно не хватало, включая учебу. Все это сказалось на здоровье молодого человека. Тяжелые времена продолжались два года, пока на помощь Дружинину не пришел Михаил Барышников — балетмейстер, актер и заслуженный артист РСФСР, который покинул страну в 1974-м году. Он оплатил один семестр, после чего Егор смог перейти на бесплатное обучение.
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новости культуры, россия, стиль жизни, шоу-бизнес, восточная европа, михаил барышников, знаменитости, егор дружинин, звезды, борис корчевников, нью-йорк (город), сша

Егор Дружинин рассказал, как потерял волосы

11:45 20.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрогон спектакля "Яма" в постановке Егора Дружинина
Прогон спектакля Яма в постановке Егора Дружинина - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Хореограф Егор Дружинин в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о том, как лишился своих густых волос.
По словам танцора, это произошло после того, как он переехал на обучение в Нью-Йорк (США) в 1990-х годах, чтобы обрести профессию хореографа. В чужой стране все сразу пошло не по плану. Любимую супругу Егора — Веронику Ицкович не выпускали из России, из-за чего они надолго разлучились. А после случилось непредвиденное — поменялись правила для иностранных студентов.

"Так много молодых людей, в том числе из Восточной Европы, хлынуло в Америку, что школы уже не могли выплачивать стипендии студентам. То, как и на что ты выживаешь, уже твое собственное дело", — вспоминал хореограф.

Чтобы свести концы с концами, и оплатить хотя бы один семестр, Егор Дружинин брался за любую работу. Но средств все равно не хватало, включая учебу. Все это сказалось на здоровье молодого человека.

"Я же потерял волосы в результате стресса. Поменялось питание — какое-то время его не было, поменялась жизнь. Пусть это тоже мне напоминает, что такие страницы у меня были", — рассказал хореограф.

Тяжелые времена продолжались два года, пока на помощь Дружинину не пришел Михаил Барышников — балетмейстер, актер и заслуженный артист РСФСР, который покинул страну в 1974-м году. Он оплатил один семестр, после чего Егор смог перейти на бесплатное обучение.
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