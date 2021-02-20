https://ria.ru/20210220/druzhinin-1598293623.html

Егор Дружинин рассказал, как потерял волосы

Егор Дружинин рассказал, как потерял волосы

Хореограф Егор Дружинин в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о том, как лишился своих густых волос. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:45

2021-02-20T11:45

2021-02-20T11:45

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Хореограф Егор Дружинин в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о том, как лишился своих густых волос.По словам танцора, это произошло после того, как он переехал на обучение в Нью-Йорк (США) в 1990-х годах, чтобы обрести профессию хореографа. В чужой стране все сразу пошло не по плану. Любимую супругу Егора — Веронику Ицкович не выпускали из России, из-за чего они надолго разлучились. А после случилось непредвиденное — поменялись правила для иностранных студентов.Чтобы свести концы с концами, и оплатить хотя бы один семестр, Егор Дружинин брался за любую работу. Но средств все равно не хватало, включая учебу. Все это сказалось на здоровье молодого человека. Тяжелые времена продолжались два года, пока на помощь Дружинину не пришел Михаил Барышников — балетмейстер, актер и заслуженный артист РСФСР, который покинул страну в 1974-м году. Он оплатил один семестр, после чего Егор смог перейти на бесплатное обучение.

https://ria.ru/20210219/druzhinin-1598157474.html

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