https://ria.ru/20210220/dovody-1598295223.html

Прокурор отвергла доводы защиты Навального

Прокурор отвергла доводы защиты Навального

Прокуратура сочла доводы защиты Алексея Навального не подлежащими удовлетворению – ранее адвокаты попросили не заменять ему условный срок реальным, передает... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:21

2021-02-20T11:21

2021-02-20T11:21

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура сочла доводы защиты Алексея Навального не подлежащими удовлетворению – ранее адвокаты попросили не заменять ему условный срок реальным, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Считаю, что доводы апелляционных жалоб удовлетворению не подлежат. Если условно осужденный систематически не соблюдал возложенные на него обязанности или скрылся от контроля то, согласно закону, условное осуждение отменяется и исполняется наказание, назначенное приговором суда", - заявила обвинитель.После лечения Навальный, по ее словам, не уведомил инспекцию о своем местонахождении, "хотя, как известно из сети интернет, был в силе сделать это, так как давал интервью и занимался спортом".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысяч человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.

https://ria.ru/20210220/aktsii-1598294812.html

москва

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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва