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Туризм
https://ria.ru/20210220/dominikana-1598324777.html
В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной
В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной
Правительство республики приступило к осуществлению плана "VACÚNATE RD" ("вакцинируйся, Доминикана"), сообщает "Турпром" со ссылкой пресс-службу министерства... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:52
2021-02-20T13:52
вакцинация
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куда можно лететь
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МОСКВА, 20 фев— РИА Новости. Правительство республики приступило к осуществлению плана "VACÚNATE RD" ("вакцинируйся, Доминикана"), сообщает "Турпром" со ссылкой пресс-службу министерства туризма страны.Планируется, что к концу 2021 года 70 процентов жителей старше 18 лет (7,8 миллиона человек) будут привиты."Вакцинация против коронавируса окажет положительный эффект на туристическую отрасль в кратчайшие сроки, – сказал министр туризма Доминиканской Республики Давид Кольядо. — В процессе ее осуществления мы увидим резкое сокращение случаев заражений и госпитализаций, что позволит постепенно ослабить ограничения. По мере того, как мы добьемся так называемого коллективного иммунитета, доверие иностранных гостей увеличится, и мы упрочим позицию самого безопасного направления в Карибском регионе".По мнению чиновников, страна будет считаться ковидо-безопасной как для путешественников, так и для самих жителей, примерно к концу текущего года. Учитывая, что высокий сезон в Доминикане для гостей из России начинается в ноябре, можно предполагать, что к этому времени она как раз и будет полностью открыта для наших туристов.Сейчас иностранцам предлагается бесплатное медицинское страхование, которое покрывает расходы, в том числе, и на лечение COVID-19.
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вакцинация, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, туристы, новости - туризм, доминикана

В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной

13:52 20.02.2021
 
© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана. Туристы в бассейне отеля Melia Punta Cana Beach Resort
Доминикана. Туристы в бассейне отеля Melia Punta Cana Beach Resort - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев— РИА Новости. Правительство республики приступило к осуществлению плана "VACÚNATE RD" ("вакцинируйся, Доминикана"), сообщает "Турпром" со ссылкой пресс-службу министерства туризма страны.
Планируется, что к концу 2021 года 70 процентов жителей старше 18 лет (7,8 миллиона человек) будут привиты.
"Вакцинация против коронавируса окажет положительный эффект на туристическую отрасль в кратчайшие сроки, – сказал министр туризма Доминиканской Республики Давид Кольядо. — В процессе ее осуществления мы увидим резкое сокращение случаев заражений и госпитализаций, что позволит постепенно ослабить ограничения. По мере того, как мы добьемся так называемого коллективного иммунитета, доверие иностранных гостей увеличится, и мы упрочим позицию самого безопасного направления в Карибском регионе".
По мнению чиновников, страна будет считаться ковидо-безопасной как для путешественников, так и для самих жителей, примерно к концу текущего года. Учитывая, что высокий сезон в Доминикане для гостей из России начинается в ноябре, можно предполагать, что к этому времени она как раз и будет полностью открыта для наших туристов.
Сейчас иностранцам предлагается бесплатное медицинское страхование, которое покрывает расходы, в том числе, и на лечение COVID-19.
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ТуризмВакцинациякуда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьРоссияТуризмтуристыНовости - ТуризмДоминикана
 
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