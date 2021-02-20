https://ria.ru/20210220/dominikana-1598324777.html

В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной

В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной

Правительство республики приступило к осуществлению плана "VACÚNATE RD" ("вакцинируйся, Доминикана"), сообщает "Турпром" со ссылкой пресс-службу министерства... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:52

2021-02-20T13:52

2021-02-20T13:52

вакцинация

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

россия

туризм

туристы

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156068/69/1560686962_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e5d6c4bedf492c627daadfffe729ce5f.jpg

МОСКВА, 20 фев— РИА Новости. Правительство республики приступило к осуществлению плана "VACÚNATE RD" ("вакцинируйся, Доминикана"), сообщает "Турпром" со ссылкой пресс-службу министерства туризма страны.Планируется, что к концу 2021 года 70 процентов жителей старше 18 лет (7,8 миллиона человек) будут привиты."Вакцинация против коронавируса окажет положительный эффект на туристическую отрасль в кратчайшие сроки, – сказал министр туризма Доминиканской Республики Давид Кольядо. — В процессе ее осуществления мы увидим резкое сокращение случаев заражений и госпитализаций, что позволит постепенно ослабить ограничения. По мере того, как мы добьемся так называемого коллективного иммунитета, доверие иностранных гостей увеличится, и мы упрочим позицию самого безопасного направления в Карибском регионе".По мнению чиновников, страна будет считаться ковидо-безопасной как для путешественников, так и для самих жителей, примерно к концу текущего года. Учитывая, что высокий сезон в Доминикане для гостей из России начинается в ноябре, можно предполагать, что к этому времени она как раз и будет полностью открыта для наших туристов.Сейчас иностранцам предлагается бесплатное медицинское страхование, которое покрывает расходы, в том числе, и на лечение COVID-19.

https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html

россия

доминикана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, туристы, новости - туризм, доминикана