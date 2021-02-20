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Российское казачество
https://ria.ru/20210220/doluda-1598344615.html
Поздравление Николая Долуды с Днем защитника Отечества
Поздравление Николая Долуды с Днем защитника Отечества
РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:42
2021-02-20T14:42
российское казачество
николай долуда
день защитника отечества
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Уважаемые старики, господа атаманы, братья-казаки! Сердечно поздравляю Вас и Ваши семьи с праздником – Днем защитника Отечества!Этот праздник – дань глубокого уважения тем, кто отдал свою жизнь и здоровье во благо Родины, кто с оружием в руках отстаивал интересы страны в военных конфликтах, а также тем, кто сегодня, зачастую рискуя жизнью, защищает целостность и мирную жизнь нашего государства. В этот день мы не только чествуем наших военных и вспоминаем ратные подвиги соотечественников. День защитника Отечества – праздник всех, кто самоотверженно любит Родину и уважает ее историю.День защитника Отечества олицетворяет патриотизм, силу духа и величие подвига нашего многонационального народа. По сложившейся традиции мы чтим российского солдата и склоняем головы в память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Отчизны.Всегда и во все времена казаки были прежде всего воинами, по первой необходимости вставали на защиту Отечества, дома и рода. Под знаменами казачьих полков гордо несли службу наши отцы и деды. В жизни казачества особое отражение находило высокое чувство единства с Родиной и народом. Казаки не только охраняли границы Российского государства. В истории России нет ни одной войны, где бы не участвовали казаки. Они всегда отличались высокой храбростью и стойкостью, а также высочайшей военной выучкой. Наши предки, не жалея ни крови своей, ни самой жизни, явили нам величайший пример самоотверженности и героизма, сохранили Великую Россию. Они рисковали осознанно, чтобы исполнить свой долг и сохранить доброе имя, поэтому для нас этот праздник по праву близок. Задача современного российского казачества – воспитать подрастающее поколение так, чтобы они были достойны славного имени предков.Писатель Александр Куприн в свое время сказал о казаках так: "Казак – драгоценный союзник в охране государства… Со времен седой древности он стоял на рубежах земли Русской, на передовых ее постах как страж и разведчик, всегда готовый к первому наступлению и к первой обороне".В этот праздничный день особые поздравления ветеранам войны и Вооруженных сил России, тем, для кого защита Родины стала делом всей жизни. Крепкого Вам здоровья, мира, благополучия и успехов в благородном деле служения Отечеству!
https://ria.ru/20201031/kazaki-1582438432.html
https://ria.ru/20201208/kazaki-1588260996.html
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николай долуда, день защитника отечества

Поздравление Николая Долуды с Днем защитника Отечества

14:42 20.02.2021
 
© РИА Новости / Николай ХижнякАтаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда
Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Читать ria.ru в
Уважаемые старики, господа атаманы, братья-казаки!
Сердечно поздравляю Вас и Ваши семьи с праздником – Днем защитника Отечества!
Этот праздник – дань глубокого уважения тем, кто отдал свою жизнь и здоровье во благо Родины, кто с оружием в руках отстаивал интересы страны в военных конфликтах, а также тем, кто сегодня, зачастую рискуя жизнью, защищает целостность и мирную жизнь нашего государства. В этот день мы не только чествуем наших военных и вспоминаем ратные подвиги соотечественников. День защитника Отечества – праздник всех, кто самоотверженно любит Родину и уважает ее историю.
День защитника Отечества олицетворяет патриотизм, силу духа и величие подвига нашего многонационального народа. По сложившейся традиции мы чтим российского солдата и склоняем головы в память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Отчизны.
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Всегда и во все времена казаки были прежде всего воинами, по первой необходимости вставали на защиту Отечества, дома и рода. Под знаменами казачьих полков гордо несли службу наши отцы и деды. В жизни казачества особое отражение находило высокое чувство единства с Родиной и народом. Казаки не только охраняли границы Российского государства. В истории России нет ни одной войны, где бы не участвовали казаки. Они всегда отличались высокой храбростью и стойкостью, а также высочайшей военной выучкой.
Наши предки, не жалея ни крови своей, ни самой жизни, явили нам величайший пример самоотверженности и героизма, сохранили Великую Россию. Они рисковали осознанно, чтобы исполнить свой долг и сохранить доброе имя, поэтому для нас этот праздник по праву близок. Задача современного российского казачества – воспитать подрастающее поколение так, чтобы они были достойны славного имени предков.
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Писатель Александр Куприн в свое время сказал о казаках так: "Казак – драгоценный союзник в охране государства… Со времен седой древности он стоял на рубежах земли Русской, на передовых ее постах как страж и разведчик, всегда готовый к первому наступлению и к первой обороне".
В этот праздничный день особые поздравления ветеранам войны и Вооруженных сил России, тем, для кого защита Родины стала делом всей жизни. Крепкого Вам здоровья, мира, благополучия и успехов в благородном деле служения Отечеству!
 
Российское казачествоНиколай ДолудаДень защитника Отечества
 
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