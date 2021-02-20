Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/clubhouse-1598365917.html
Россиянин создал Clubhouse для Android за один день
Россиянин создал Clubhouse для Android за один день
Создатель и бывший разработчик "ВКонтакте" для Android Григорий Клюшников создал версию приложения Clubhouse с открытым кодом для ОС Android и опубликовал ее на РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:02
2021-02-20T16:54
clubhouse
google android
apple ios
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597891878_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_75434c2832e31d859d77a68d2d2c4a22.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Создатель и бывший разработчик "ВКонтакте" для Android Григорий Клюшников создал версию приложения Clubhouse с открытым кодом для ОС Android и опубликовал ее на крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub, об этом Клюшников сообщил в своем твиттере.Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя."Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день", — написал Клюшников.В описании на GitHub говорится, что в приложении работают основные функции. Можно присоединяться к комнатам, общаться, просматривать профили людей и подписываться на них. Функции создания и модерации комнат, а также уведомления пока отсутствуют.Пользователи могут скачать и установить APK-файл приложения. В свою очередь, разработчики могут импортировать программу в Android Studio и нажать "запустить". Клюшников написал, что создал приложение за полтора дня, при этом он не исключает, что официальный Clubhouse может заблокировать пользователей Android-версии.Помимо этого разработчик советует использовать для регистрации iOS-устройство, а на Android пройти авторизацию в уже созданном аккаунте.
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/clubhouse-1598068699.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597891878_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8dbb076f6d1ac2d59bdaf5ba8fe4de09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
clubhouse, google android, apple ios, технологии

Россиянин создал Clubhouse для Android за один день

16:02 20.02.2021 (обновлено: 16:54 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПриложение Clubhouse на экране смартфона
Приложение Clubhouse на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Создатель и бывший разработчик "ВКонтакте" для Android Григорий Клюшников создал версию приложения Clubhouse с открытым кодом для ОС Android и опубликовал ее на крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub, об этом Клюшников сообщил в своем твиттере.
Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
"Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день", — написал Клюшников.
В описании на GitHub говорится, что в приложении работают основные функции. Можно присоединяться к комнатам, общаться, просматривать профили людей и подписываться на них. Функции создания и модерации комнат, а также уведомления пока отсутствуют.
Логотип Clubhouse - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 18:08Акценты
Clubhouse: как обезопаситься от мошенников?
Пользователи могут скачать и установить APK-файл приложения. В свою очередь, разработчики могут импортировать программу в Android Studio и нажать "запустить". Клюшников написал, что создал приложение за полтора дня, при этом он не исключает, что официальный Clubhouse может заблокировать пользователей Android-версии.
Помимо этого разработчик советует использовать для регистрации iOS-устройство, а на Android пройти авторизацию в уже созданном аккаунте.
 
ClubhouseGoogle AndroidApple iOSТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния