https://ria.ru/20210220/clubhouse-1598365917.html

Россиянин создал Clubhouse для Android за один день

Россиянин создал Clubhouse для Android за один день

Создатель и бывший разработчик "ВКонтакте" для Android Григорий Клюшников создал версию приложения Clubhouse с открытым кодом для ОС Android и опубликовал ее на РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T16:02

2021-02-20T16:02

2021-02-20T16:54

clubhouse

google android

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технологии

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Создатель и бывший разработчик "ВКонтакте" для Android Григорий Клюшников создал версию приложения Clubhouse с открытым кодом для ОС Android и опубликовал ее на крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub, об этом Клюшников сообщил в своем твиттере.Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя."Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день", — написал Клюшников.В описании на GitHub говорится, что в приложении работают основные функции. Можно присоединяться к комнатам, общаться, просматривать профили людей и подписываться на них. Функции создания и модерации комнат, а также уведомления пока отсутствуют.Пользователи могут скачать и установить APK-файл приложения. В свою очередь, разработчики могут импортировать программу в Android Studio и нажать "запустить". Клюшников написал, что создал приложение за полтора дня, при этом он не исключает, что официальный Clubhouse может заблокировать пользователей Android-версии.Помимо этого разработчик советует использовать для регистрации iOS-устройство, а на Android пройти авторизацию в уже созданном аккаунте.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/clubhouse-1598068699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, google android, apple ios, технологии