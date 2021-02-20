https://ria.ru/20210220/clubhouse-1598273077.html

Титов считает, что соцсети с видео интереснее для бизнеса, чем Clubhouse

Титов считает, что соцсети с видео интереснее для бизнеса, чем Clubhouse

Видеохостинги и социальные сети с возможностью публикации видеороликов предоставляют бизнесу больше возможностей для маркетингового продвижения и общения с... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T09:33

2021-02-20T09:33

2021-02-20T09:33

clubhouse

россия

партия роста

борис титов

youtube

apple ios

технологии

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Видеохостинги и социальные сети с возможностью публикации видеороликов предоставляют бизнесу больше возможностей для маркетингового продвижения и общения с аудиторией, чем ставшая популярной в последнее время соцсеть Clubhouse, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов."На этой площадке нет видео - только аудиообщение. Мы и так-то в онлайне, но это будет уже совсем жесткий онлайн. Конечно, это ограничивает эмоциональность, рефлексию. Но тем не менее, это интересный формат. Недаром там сегодня такое большое количество кабинетов, проводится множество различных встреч", - сказал Титов.По его словам, предприниматели должны сами определиться с источником продвижения товаров, работ или услуг, а также каналами общения с аудиторией, исходя из своих запросов. "Если нужна более ограниченная аудитория, то, конечно, Clubhouse. А если более широкая - я пока вижу значительно больше преимуществ в видеохостинге YouTube или соцсети Instagram", - отметил бизнес-омбудсмен.Титов рассказал, что сам уже протестировал возможности новой социальной сети, также свой первый эфир в ней провела Партия роста, лидером которой он является. Темой для обсуждения стала цифровая экономика. "В планах - сделать такие эфиры регулярными, чтобы обсуждать с аудиторией важные и актуальные политические, экономические новости", - добавил бизнес-омбудсмен.Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Приложение было запущено в 2020 году, при этом особую популярность в российском сегменте интернета приобрело почти год спустя - в феврале текущего года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS. Кроме того, для начала пользования возможностями соцсети необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

https://ria.ru/20210218/set-1598059370.html

https://ria.ru/20210218/set-1597995112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, россия, партия роста, борис титов, youtube, apple ios, технологии, общество