https://ria.ru/20210220/chetveronogiy-syschik-akay--luchshiy-pes-spasatel-goda-1598386847.html

Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года

Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года

Восьмилетний пес Акай породы бордер-колли, несущий службу в поисково-спасательном отряде МЧС России по Калининградской области, был признан лучшей собакой-спасателем 2020 года.

2021-02-20T17:32

2021-02-20T17:32

2021-02-20T17:36

домашние животные

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининград

животные

видео

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Главные умения Акая – искать живых людей в лесу и под завалами. В прошлом сезоне у него было особенно много случаев проявить свое сыскное мастерство: из-за ограничений коронавируса люди чаще гуляли в лесу и было больше заблудившихся. Только под Калининградом пес участвовал в 30 поисковых операциях. Кроме этого собаку брали на задания по всей России.

калининград

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года Восьмилетний пес Акай породы бордер-колли, несущий службу в поисково-спасательном отряде МЧС России по Калининградской области, был признан лучшей собакой-спасателем 2020 года. Главные умения Акая – искать живых людей в лесу и под завалами. В прошлом сезоне у него было особенно много случаев проявить сыскное мастерство: из-за ограничений коронавируса люди много гуляли в лесу и было больше заблудившихся. Только под Калининградом пес участвовал в 30 поисковых операциях, также он ездил на задания по всей России. 2021-02-20T17:32 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, домашние животные, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград, животные, видео