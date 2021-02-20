https://ria.ru/20210220/chetveronogiy-syschik-akay--luchshiy-pes-spasatel-goda-1598386847.html
Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года
Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года
Восьмилетний пес Акай породы бордер-колли, несущий службу в поисково-спасательном отряде МЧС России по Калининградской области, был признан лучшей собакой-спасателем 2020 года.
2021-02-20T17:32
2021-02-20T17:32
2021-02-20T17:36
домашние животные
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининград
животные
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598386127_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_31e598f028642c2936f285bd4f1581f7.jpg
Главные умения Акая – искать живых людей в лесу и под завалами. В прошлом сезоне у него было особенно много случаев проявить свое сыскное мастерство: из-за ограничений коронавируса люди чаще гуляли в лесу и было больше заблудившихся. Только под Калининградом пес участвовал в 30 поисковых операциях. Кроме этого собаку брали на задания по всей России.
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598386127_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d49194d873f297e893cd34f625379a71.jpg
Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года
Восьмилетний пес Акай породы бордер-колли, несущий службу в поисково-спасательном отряде МЧС России по Калининградской области, был признан лучшей собакой-спасателем 2020 года. Главные умения Акая – искать живых людей в лесу и под завалами. В прошлом сезоне у него было особенно много случаев проявить сыскное мастерство: из-за ограничений коронавируса люди много гуляли в лесу и было больше заблудившихся. Только под Калининградом пес участвовал в 30 поисковых операциях, также он ездил на задания по всей России.
2021-02-20T17:32
true
PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, домашние животные, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград, животные, видео
Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года
Восьмилетний пес Акай породы бордер-колли, несущий службу в поисково-спасательном отряде МЧС России по Калининградской области, был признан лучшей собакой-спасателем 2020 года.
2021-02-20T17:32
true
PT1M32S
Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года
17:32 20.02.2021 (обновлено: 17:36 20.02.2021)
Восьмилетний пес Акай породы бордер-колли, несущий службу в поисково-спасательном отряде МЧС России по Калининградской области, был признан лучшей собакой-спасателем 2020 года.