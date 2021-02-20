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Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года
Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года
Восьмилетний пес Акай породы бордер-колли, несущий службу в поисково-спасательном отряде МЧС России по Калининградской области, был признан лучшей собакой-спасателем 2020 года.
2021-02-20T17:32
2021-02-20T17:36
домашние животные
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининград
животные
видео
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Главные умения Акая – искать живых людей в лесу и под завалами. В прошлом сезоне у него было особенно много случаев проявить свое сыскное мастерство: из-за ограничений коронавируса люди чаще гуляли в лесу и было больше заблудившихся. Только под Калининградом пес участвовал в 30 поисковых операциях. Кроме этого собаку брали на задания по всей России.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года
Восьмилетний пес Акай породы бордер-колли, несущий службу в поисково-спасательном отряде МЧС России по Калининградской области, был признан лучшей собакой-спасателем 2020 года. Главные умения Акая – искать живых людей в лесу и под завалами. В прошлом сезоне у него было особенно много случаев проявить сыскное мастерство: из-за ограничений коронавируса люди много гуляли в лесу и было больше заблудившихся. Только под Калининградом пес участвовал в 30 поисковых операциях, также он ездил на задания по всей России.
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видео, домашние животные, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград, животные, видео
Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года
Восьмилетний пес Акай породы бордер-колли, несущий службу в поисково-спасательном отряде МЧС России по Калининградской области, был признан лучшей собакой-спасателем 2020 года.
2021-02-20T17:32
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Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года

17:32 20.02.2021 (обновлено: 17:36 20.02.2021)
 
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Восьмилетний пес Акай породы бордер-колли, несущий службу в поисково-спасательном отряде МЧС России по Калининградской области, был признан лучшей собакой-спасателем 2020 года.
Главные умения Акая – искать живых людей в лесу и под завалами. В прошлом сезоне у него было особенно много случаев проявить свое сыскное мастерство: из-за ограничений коронавируса люди чаще гуляли в лесу и было больше заблудившихся. Только под Калининградом пес участвовал в 30 поисковых операциях. Кроме этого собаку брали на задания по всей России.
 
домашние животныеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КалининградЖивотныеВидео
 
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