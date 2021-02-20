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Член одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу, пишут СМИ
Член одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу, пишут СМИ
Участник одного из самых опасных организованных преступных сообществ 1990-х годов Игорь Буртасов вышел на свободу, сообщает онлайн-издание Chelny-biz со ссылкой РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:27
2021-02-20T17:27
игорь буртасов
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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Член одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Участник одного из самых опасных организованных преступных сообществ 1990-х годов Игорь Буртасов вышел на свободу, сообщает онлайн-издание Chelny-biz со ссылкой на источники. Буртасов, известный также как Гоша, стоял у истоков формирования группировки "29-й комплекс". Его признали виновным в причастности к убийству криминального авторитета Василия Лысых и бывшего члена ОПС Марата Гарипова.Буртасов был осужден в 2006 году и приговорен к 21 году колонии строгого режима. Однако смог выйти раньше. Группировка "29-й комплекс" была создана в Набережных Челнах Мансуром Сафиным. Свое название она получила от одного из районов города. В начале 90-х в преступной организации состояли около пятисот человек. Банда орудовала на территории Татарстана, Удмуртии, Москвы, Подмосковья и Украины. Следователи установили причастность ОПГ к 21 убийству, а также семи случаям похищений и незаконного лишения свободы. Члены банды получили около 500 лет лишения свободы на всех.
https://ria.ru/20210121/opg-1593732258.html
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игорь буртасов, республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия

Член одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу, пишут СМИ

17:27 20.02.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Участник одного из самых опасных организованных преступных сообществ 1990-х годов Игорь Буртасов вышел на свободу, сообщает онлайн-издание Chelny-biz со ссылкой на источники.
Буртасов, известный также как Гоша, стоял у истоков формирования группировки "29-й комплекс". Его признали виновным в причастности к убийству криминального авторитета Василия Лысых и бывшего члена ОПС Марата Гарипова.
Буртасов был осужден в 2006 году и приговорен к 21 году колонии строгого режима. Однако смог выйти раньше.
Группировка "29-й комплекс" была создана в Набережных Челнах Мансуром Сафиным. Свое название она получила от одного из районов города. В начале 90-х в преступной организации состояли около пятисот человек. Банда орудовала на территории Татарстана, Удмуртии, Москвы, Подмосковья и Украины.
Следователи установили причастность ОПГ к 21 убийству, а также семи случаям похищений и незаконного лишения свободы. Члены банды получили около 500 лет лишения свободы на всех.
Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан) - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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Игорь БуртасовРеспублика Татарстан (Татарстан)Набережные ЧелныПроисшествия
 
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