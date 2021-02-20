https://ria.ru/20210220/burtasov-1598385323.html
Член одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу, пишут СМИ
Член одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу, пишут СМИ
Участник одного из самых опасных организованных преступных сообществ 1990-х годов Игорь Буртасов вышел на свободу, сообщает онлайн-издание Chelny-biz со ссылкой РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:27
2021-02-20T17:27
2021-02-20T17:27
игорь буртасов
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Член одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Участник одного из самых опасных организованных преступных сообществ 1990-х годов Игорь Буртасов вышел на свободу, сообщает онлайн-издание Chelny-biz со ссылкой на источники. Буртасов, известный также как Гоша, стоял у истоков формирования группировки "29-й комплекс". Его признали виновным в причастности к убийству криминального авторитета Василия Лысых и бывшего члена ОПС Марата Гарипова.Буртасов был осужден в 2006 году и приговорен к 21 году колонии строгого режима. Однако смог выйти раньше. Группировка "29-й комплекс" была создана в Набережных Челнах Мансуром Сафиным. Свое название она получила от одного из районов города. В начале 90-х в преступной организации состояли около пятисот человек. Банда орудовала на территории Татарстана, Удмуртии, Москвы, Подмосковья и Украины. Следователи установили причастность ОПГ к 21 убийству, а также семи случаям похищений и незаконного лишения свободы. Члены банды получили около 500 лет лишения свободы на всех.
https://ria.ru/20210121/opg-1593732258.html
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1114c6cbf8e6d13e1d4b9f9b194ce4b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь буртасов, республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия