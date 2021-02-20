https://ria.ru/20210220/bitkoin-1598362176.html

Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина обновила исторический максимум

Биткоин побил очередной рекорд — цена криптовалюты на торгах поднялась выше 57 тысяч долларов. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:41

2021-02-20T15:41

2021-02-20T16:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

илон маск

tesla motors

экономика

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Биткоин побил очередной рекорд — цена криптовалюты на торгах поднялась выше 57 тысяч долларов.На бирже Binance по состоянию на 15:18 мск он рос на 8,11 процента за сутки — до 56,91 тысячи долларов. В свою очередь, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, криптовалюта подорожала на 8,07 процента, до 56,96 тысячи долларов.За несколько минут до этого стоимость биткоина поднималась выше 57 тысяч долларов. Максимальной была цена на Binance — 57,076 тысячи долларов.Накануне биткоин обновил сразу несколько исторических рекордов, поднявшись до отметки в 56 тысяч долларов.Резкий рост криптовалюты начался в декабре, когда в середине месяца ее цена превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.После небольшой паузы криптовалюта вновь стала расти в цене 8 февраля после того, как принадлежащая Илону Маску компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в полтора миллиарда долларов. С этого момента курс преодолел рекорд января в 41 950 долларов и с тех пор непрерывно растет. Так, только 16 февраля цена биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/bitkoin-1598297763.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/mask-1598238235.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, экономика