https://ria.ru/20210220/biometriya-1598410847.html

Россияне смогут получать госуслуги по биометрическим данным

Россияне смогут получать госуслуги по биометрическим данным

Россияне смогут в многофункциональных центрах, а не только в банках, сдавать свои биометрические данные для размещения в единой биометрической системе (ЕБС) для РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T19:29

2021-02-20T19:29

2021-02-20T19:29

россия

мфц (многофункциональный центр)

биометрика

центральный банк рф (цб рф)

ростелеком

технологии

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россияне смогут в многофункциональных центрах, а не только в банках, сдавать свои биометрические данные для размещения в единой биометрической системе (ЕБС) для получения госуслуг без предъявления паспорта, соответствующий проект постановления, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов.Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков. С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС. Теперь граждане России смогут удаленно проходить идентификацию и получать по биометрии широкий спектр финансовых, коммерческих и государственных услуг, а наличие данных одновременно в ЕБС и единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволит гражданам обслуживаться без предъявления паспорта. С принятием закона также появилась возможность сдать биометрические данные в МФЦ.Разработанный Минцифры РФ проект постановления, вносящий изменения в правила организации деятельности МФЦ, дополняет их функции за счет сбора биометрических данных и внесения их в ЕБС."Разработанным проектом постановления пункт 3 Правил организации деятельности МФЦ дополняется положениями о том, что в МФЦ обеспечиваются ... размещение или обновление в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе с использованием программно-технических комплексов, а также обеспечиваются при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация посредством единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы", - говорится в пояснительной записке к проекту.Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года, тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и ЕСИА.В 2020 году "Ростелеком" занимался расширением клиентских сервисов на базе биометрии. Например, запущен пилотный проект по биометрической оплате в сети кофеен Coffee Bean, реализована возможность прохода с помощью биометрической идентификации в здание правительственного комплекса "IQ-квартал" в Москва-Сити. Сегодня ведутся проекты по дистанционному подписанию договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, тестируются сервисы оплаты в вендинговых автоматах, в транспорте.

https://ria.ru/20210218/pitanie-1598041374.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/ebs-1597792255.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/1597833179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мфц (многофункциональный центр), биометрика, центральный банк рф (цб рф), ростелеком, технологии