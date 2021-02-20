Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/biometriya-1598410847.html
Россияне смогут получать госуслуги по биометрическим данным
Россияне смогут получать госуслуги по биометрическим данным
Россияне смогут в многофункциональных центрах, а не только в банках, сдавать свои биометрические данные для размещения в единой биометрической системе (ЕБС) для РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T19:29
2021-02-20T19:29
россия
мфц (многофункциональный центр)
биометрика
центральный банк рф (цб рф)
ростелеком
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576559425_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_1b8b49bcee241d4759c39e0068981480.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россияне смогут в многофункциональных центрах, а не только в банках, сдавать свои биометрические данные для размещения в единой биометрической системе (ЕБС) для получения госуслуг без предъявления паспорта, соответствующий проект постановления, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов.Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков. С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС. Теперь граждане России смогут удаленно проходить идентификацию и получать по биометрии широкий спектр финансовых, коммерческих и государственных услуг, а наличие данных одновременно в ЕБС и единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволит гражданам обслуживаться без предъявления паспорта. С принятием закона также появилась возможность сдать биометрические данные в МФЦ.Разработанный Минцифры РФ проект постановления, вносящий изменения в правила организации деятельности МФЦ, дополняет их функции за счет сбора биометрических данных и внесения их в ЕБС."Разработанным проектом постановления пункт 3 Правил организации деятельности МФЦ дополняется положениями о том, что в МФЦ обеспечиваются ... размещение или обновление в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе с использованием программно-технических комплексов, а также обеспечиваются при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация посредством единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы", - говорится в пояснительной записке к проекту.Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года, тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и ЕСИА.В 2020 году "Ростелеком" занимался расширением клиентских сервисов на базе биометрии. Например, запущен пилотный проект по биометрической оплате в сети кофеен Coffee Bean, реализована возможность прохода с помощью биометрической идентификации в здание правительственного комплекса "IQ-квартал" в Москва-Сити. Сегодня ведутся проекты по дистанционному подписанию договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, тестируются сервисы оплаты в вендинговых автоматах, в транспорте.
https://ria.ru/20210218/pitanie-1598041374.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/ebs-1597792255.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/1597833179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576559425_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_9bddb6840f43879b9f539b4041d29061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мфц (многофункциональный центр), биометрика, центральный банк рф (цб рф), ростелеком, технологии

Россияне смогут получать госуслуги по биометрическим данным

19:29 20.02.2021
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россияне смогут в многофункциональных центрах, а не только в банках, сдавать свои биометрические данные для размещения в единой биометрической системе (ЕБС) для получения госуслуг без предъявления паспорта, соответствующий проект постановления, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов.
Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков. С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС. Теперь граждане России смогут удаленно проходить идентификацию и получать по биометрии широкий спектр финансовых, коммерческих и государственных услуг, а наличие данных одновременно в ЕБС и единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволит гражданам обслуживаться без предъявления паспорта. С принятием закона также появилась возможность сдать биометрические данные в МФЦ.
Солдаты-срочники в столовой 56-го гвардейского окружного учебного центра в поселке Сертолово Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 16:03
Минобороны сэкономило 4,5 млрд рублей, введя питание по отпечатку пальца
Разработанный Минцифры РФ проект постановления, вносящий изменения в правила организации деятельности МФЦ, дополняет их функции за счет сбора биометрических данных и внесения их в ЕБС.
"Разработанным проектом постановления пункт 3 Правил организации деятельности МФЦ дополняется положениями о том, что в МФЦ обеспечиваются ... размещение или обновление в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе с использованием программно-технических комплексов, а также обеспечиваются при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация посредством единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 10:07
Биометрическую систему начнут внедрять в аэропортах России
Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года, тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и ЕСИА.
В 2020 году "Ростелеком" занимался расширением клиентских сервисов на базе биометрии. Например, запущен пилотный проект по биометрической оплате в сети кофеен Coffee Bean, реализована возможность прохода с помощью биометрической идентификации в здание правительственного комплекса "IQ-квартал" в Москва-Сити. Сегодня ведутся проекты по дистанционному подписанию договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, тестируются сервисы оплаты в вендинговых автоматах, в транспорте.
Что в глазах твоих: биометрия для безопасности и удобства? - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 13:04Прямой эфир
Что в глазах твоих: биометрия для безопасности и удобства?
 
РоссияМФЦ (многофункциональный центр)биометрикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РостелекомТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния