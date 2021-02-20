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МСП Банк финансирует развитие производства мягкой мебели в Перми
МСП Банк финансирует развитие производства мягкой мебели в Перми
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование индивидуальной предпринимательнице из Перми на развитие производства мягкой мебели, сообщает... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:11
2021-02-20T12:11
корпорация мсп
мсп банк
пермь
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование индивидуальной предпринимательнице из Перми на развитие производства мягкой мебели, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил Елене Виноградовой кредит в размере 1,5 миллиона рублей сроком на 3 года в рамках поддержки приоритетных отраслей, к которым в банке относят и женское предпринимательство. Полученные средства направлены на приобретение нового оборудования, в частности окантовочного станка для матрасного цеха, благодаря которому объем производства матрасов увеличится втрое, уточняется в сообщении."Развитие женского предпринимательства в России имеет стратегическое значение. Для его развития необходимо создавать условия, в которых женщины смогут реализовать себя, особенно если им приходится совмещать семейные обязанности с профессиональной деятельностью. Дочерний МСП Банк включил поддержку женского предпринимательства в число приоритетных направлений и разработал уникальный для российского рынка кредитный продукт, направленный на поддержку и стимулирование женского бизнеса", - отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.По итогам 2020 года МСП Банк предоставил женщинам-предпринимателям более 8,3 миллиарда рублей, что почти на 30% выше показателя 2019 года, сообщили в пресс-службе.
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корпорация мсп, мсп банк, пермь, новости компаний - экономика

МСП Банк финансирует развитие производства мягкой мебели в Перми

12:11 20.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование индивидуальной предпринимательнице из Перми на развитие производства мягкой мебели, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил Елене Виноградовой кредит в размере 1,5 миллиона рублей сроком на 3 года в рамках поддержки приоритетных отраслей, к которым в банке относят и женское предпринимательство. Полученные средства направлены на приобретение нового оборудования, в частности окантовочного станка для матрасного цеха, благодаря которому объем производства матрасов увеличится втрое, уточняется в сообщении.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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"Развитие женского предпринимательства в России имеет стратегическое значение. Для его развития необходимо создавать условия, в которых женщины смогут реализовать себя, особенно если им приходится совмещать семейные обязанности с профессиональной деятельностью. Дочерний МСП Банк включил поддержку женского предпринимательства в число приоритетных направлений и разработал уникальный для российского рынка кредитный продукт, направленный на поддержку и стимулирование женского бизнеса", - отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.
По итогам 2020 года МСП Банк предоставил женщинам-предпринимателям более 8,3 миллиарда рублей, что почти на 30% выше показателя 2019 года, сообщили в пресс-службе.
 
Корпорация МСПМСП БанкПермьНовости компаний - Экономика
 
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