https://ria.ru/20210220/bank-1598307792.html

МСП Банк финансирует развитие производства мягкой мебели в Перми

МСП Банк финансирует развитие производства мягкой мебели в Перми

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование индивидуальной предпринимательнице из Перми на развитие производства мягкой мебели, сообщает... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:11

2021-02-20T12:11

2021-02-20T12:11

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование индивидуальной предпринимательнице из Перми на развитие производства мягкой мебели, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил Елене Виноградовой кредит в размере 1,5 миллиона рублей сроком на 3 года в рамках поддержки приоритетных отраслей, к которым в банке относят и женское предпринимательство. Полученные средства направлены на приобретение нового оборудования, в частности окантовочного станка для матрасного цеха, благодаря которому объем производства матрасов увеличится втрое, уточняется в сообщении."Развитие женского предпринимательства в России имеет стратегическое значение. Для его развития необходимо создавать условия, в которых женщины смогут реализовать себя, особенно если им приходится совмещать семейные обязанности с профессиональной деятельностью. Дочерний МСП Банк включил поддержку женского предпринимательства в число приоритетных направлений и разработал уникальный для российского рынка кредитный продукт, направленный на поддержку и стимулирование женского бизнеса", - отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.По итогам 2020 года МСП Банк предоставил женщинам-предпринимателям более 8,3 миллиарда рублей, что почти на 30% выше показателя 2019 года, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210219/bank-1598160855.html

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корпорация мсп, мсп банк, пермь, новости компаний - экономика