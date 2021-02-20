https://ria.ru/20210220/avtozak-1598264497.html

Автозак приехал в суд, где рассмотрят жалобу Навального на замену срока

Автозак приехал в суд, где рассмотрят жалобу Навального на замену срока

Автозак из СИЗО "Матросская тишина" в сопровождении двух машин полиции приехал в Бабушкинский суд Москвы, где должно состояться рассмотрение жалоб защиты... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T07:39

2021-02-20T07:39

2021-02-20T12:43

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

германия

шереметьево (аэропорт)

химки

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Автозак из СИЗО "Матросская тишина" в сопровождении двух машин полиции приехал в Бабушкинский суд Москвы, где должно состояться рассмотрение жалоб защиты Алексея Навального на постановление Симоновского суда Москвы об отмене условного срока и замене его на реальный, передают корреспондент РИА Новости.За несколько часов до начала заседания в Бабушкинском суде из СИЗО выехало выехали три автозака, в том числе один с госномером 2481 в сопровождении двух полицейских машин. Вскоре он заехал на территорию суда. В нем, предположительно, находился Навальный.С раннего утра у суда дежурят сотрудники полиции, каких-либо акций в поддержку обвиняемого около здания не замечено.Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях - по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным, а также в деле о клевете на ветерана Великой отечественной войны.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210219/navalnyy-1598166067.html

россия

москва

германия

химки

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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, шереметьево (аэропорт), химки, происшествия